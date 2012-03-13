کتابخانه شیخ کلینی شهرری در ایام عید نوروز دایر است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر قدیمی افزود:‌ کتابخانه عمومی شیخ کلینی به عنوان کتابخانه شیفت با نشانی خیابان زکریای رازی، شهید کریمی شیرازی، جنب سرای محله استخر در روزهای اول تا سوم فروردین ماه 91 از ساعت هشت تا 14 آماده ارائه خدمات است.

وی اظهار داشت: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 55931314 تماس برقرار کنند.

قدیمی ادامه داد: سایر کتابخانه های عمومی شهرستان نیز از صبح شنبه پنجم فروردین 91 طبق روزهای عادی، برای ارائه خدمات کتابخانه ای دایر خواهند بود.

همایش کانون بصیرت و بیداری اسلامی در شهرری برگزار شد

همزمان با سالروز تأسیس ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، همایش کانون بصیرت و بیداری اسلامی در شهرری برگزار شد.

این همایش از سوی دبیرخانه هیئت نظارت بر کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان تهران و با حضور بیش از 50 نفر از ائمه جماعات، مسئولان و فعالان کانون فرهنگی هنری مساجد شهرستان ری برگزار شد.

گفتنی است در این مراسم از رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری به عنوان رئیس نمونه در عرصه توسعه فعالیتهای فرهنگی هنری کانونهای مساجد در سال جاری تقدیر شد.

نشست پرسمان معرفت شناسی در دانشگاه آزاد شهرری برگزار شد

نشست تخصصی معرفت شناسی با محوریت جویندگان خود و خدا به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد واحد شهرری برگزار شد.

یکی از استادان حوزه و دانشگاه در این نشست که با حضور تعدادی از دانشجویان برگزار شد پیرامون خود شناسی و خداشناسی مطالبی را بیان کرد.

حجت الاسلام محمد شمس در این نشست با بهره گیری از احادیث ائمه معصومین(ع)، ازخودشناسی به عنوان مقدمه خداشناسی یاد کرد و نکاتی را پیرامون ارتباط خودشناسی و خداشناسی عنوان کرد.

گفتنی است مباحث مطرح شده در این نشست با استقبال دانشجویان مواجه شد و در پایان شرکت کنندگان خواستار ادامه اینگونه نشستها برای پاسخگویی به ابهامات دینی در فرصتهای بعدی شدند.