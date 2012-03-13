مشکل برق یادمان طلائیه رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به علت وجود مشکلات فراوان در تامین برق یادمان طلائیه در سالیان گذشته و تامین نیاز برق این یادمان به وسیله ژنراتورهای تولید برق، شرکت ملی نفت ایران که در منطقه در حال حفاری و اکتشافات نفتی است، ضمن انجام امور عمرانی خود در محدوده طلائیه، در اتصال برق یادمان طلائیه به شبکه برق شهری همکاری خواهد کرد.

بودجه عملیاتی این پروژه با همکاری شرکت ملی نفت و همراهی وزارت نیرو، نیروی مقاومت بسیج و استانداری خوزستان تامین شده و به زودی اجرایی خواهد شد.



با عملیاتی شدن این پروژه یادمان طلائیه و مناطق همجوار آن به شبکه برق خانگی متصل شده و بسیاری از مشکلات زیرساختی این یادمان برای انجام برنامه های متنوع عمرانی و فرهنگی مرتفع خواهد شد.



پیش بینی می شود که یادمان طلائیه بعد از حل این مشکلات زیربنایی بتواند پذیرای موج انبوه بیشتری زائران راهیان نور از سراسر کشور باشد و بیش از پیش سهم بسزایی در انتقال مفاهیم دفاع مقدس ایفا کند.

