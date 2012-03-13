فعالسازی شورای ترویج فرهنگ ایثار از توفیقات اداره کل ارشاد البرز است

به گزارش خبرنگارمهر، قادر آشنا در گردهمایی شوراهای فرهنگی استان البرز پیش از ظهرسه شنبه در سالن شهدای دولت در جمع مسئولان ارشد استانی و روسای شورای فرهنگ عمومی اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با هزار و 79 ساعت جلسه مداوم تا کنون 179 مصوبه را به تصویب رسانده و از بین آنها تعداد 150 مصوبه اجرایی و 74 مصوبه دیگر نیز در حال پیگیری و اجرا است.

وی افزود: فعال شدن شورای ترویج فرهنگ ایثار به عنوان زیر مجموعه فرهنگی عمومی از دیگر توفیقات این اداره کل بوده است.

آشنا در خصوص برگزاری همایش عفاف و حجاب که روز گذشته نیز برگزار شد گفت: جلسات مشترکی بین این اداره و اداره کل شورای عفاف و حجاب برگزار شد و ماحصل آن نیز روز گذشته به اجرا درآمد.

ارائه آموزش های استحکام خانواده و جلوگیری از طلاق

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان البرز در تکمیل سخنان استاندار البرز و تاکید ویژه ایشان به امر استحکام خانواده و جلوگیری از طلاق افزود: طرح بزرگ و کشوری بهشت خانواده به عنوان مهمترین رویکرد در دستور کار این اداره قرار گرفت و طرح اولیه آن نیز برای اولین بار در سطح کشور ارائه گردید.

وی افزود: هم اکنون طرح بهشت خانواده با همین رویکرد و به صورت آزمایشی محله به محله در مناطق جنوبی استان که با ناهنجاری های فرهنگی مواجه اند در مدت زمان دو ماه با حضور کارشناسان در حال اجرا است و چهره به چهره آموزش های لازم مرتبط با حوزه فرهنگ عمومی و استحکام خانواده صورت می گیرد.

این مسئول راه اندازی بنیاد مهدویت را نیز از دیگر اقدامات این اداره کل در جلوگیری از اشاعه عرفان های نوظهور برشمرد.

این مسئول در بخش دیکری به تعداد جلسات برگزار شده در شهرستانهای استان نیز اشاره کرد و گفت: در تمام شهرستانهای طالقان، نظرآباد و شهرهای اقماری نظیر محمد شهر، اشتهاد و فردیس نیز به فراخور نیاز منطقه جلسه های متعددی در خصوص اولویت های فرهنگی و رسیدگی به آنها صورت گرفته است.

وی افزود: هم اکنون نیز بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون تومان کتاب به کتابخانه های استان ارسال شده و در سال آتی نیز تامین بخش دیگری از این تعداد در اولویت کاری قرار دارد.

جذب 30 درصد بودجه اداره کل فرهنگ و ارشاد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سوال معاون سیاسی امنیتی استاندار در تامین بودجه این اداره کل اظهار داشت: اعتبارات این اداره کل 3 میلیارد و 900 میلیون تومان بوده است که تا کنون 30 درصد آن تامین اعتبار شده و توسط فرمانداران به شهرستانها نیز تعلق گرفته است.