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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۷

به مدت 2 روز؛

ثبت نام آزمون مهندسی فناوری ارشد علمی کاربردی تمدید شد

ثبت نام آزمون مهندسی فناوری ارشد علمی کاربردی تمدید شد

مهلت ثبت نام داوطلبان آزمون دوره‌های مهندسی فناوری ارشد سال 1391 دانشگاه جامع علمی کاربردی به مدت دو روز تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان شرکت در نخستین دوره مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی تا پنجشنبه 25 اسفندماه مهلت دارند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org برای ثبت نام خود اقدام کنند.

آزمون دوره‌‌های مهندسی فناوری ارشد علمی کاربردی سال 91، روز جمعه 29 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد و سطح سئوالات آزمون در حد دانش و معلومات دانش آموختگان دوره کارشناسی در هر رشته، مطابق برنامه‌های مصوب شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی خواهد بود.

گزینش نهایی داوطلبان دوره‌های مهندسی فناوری ارشد علمی کاربردی براساس نمره کل آزمون، اعمال 20 درصد معدل کل مقطع کارشناسی، نمره مصاحبه حضوری، صلاحیت‌های عمومی داوطلبان، بومی بودن و سهمیه ایثارگران صورت خواهد گرفت.

پذیرش دانشجو در این دوره‌های تحصیلی، در 16 رشته و در 8 استان آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرمان و کرمانشاه انجام می‌شود.
کد مطلب 1559233

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