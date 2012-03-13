15 مدرسه در جوانرود برای اسکان مسافران نوروزی اختصاص یافت

مصطفی عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از هموطنان در این شهرستان اتخاذ شده است.



فرماندار جوانرود افزود: در حال حاضر هفت کمیته تبلیغات و نمایشگاه، اطلاع رسانی، فرهنگی، امنیتی، اسکان، بهداشت و حوادث در شهرستان جوانرود تشکیل شده است.



عظیمی تاکید کرد: با توجه به موقعیت ویژه و شرایط خاصی که از لحاظ سیاحتی و گردشگری در این شهرستان وجود دارد پیش بینی می شود که آمار مسافران نوروزی امسال 20 درصد افزایش یابد.



وی افزود: 15 مدرسه با ظرفیت 142 کلاس برای اسکان مسافران نوروزی در شهرستان جوانرود اختصاص یافته است.

عظیمی در پایان تصریح کرد: شهرستان دارای مناطق و نقاط دیدنی از جمله بازارچه مرزی، موزه مردم شناسی، آبشارها و کوه ها و سراب ها که از جمله آن می توان به سراب سررود و از آبشارها می توان به آبشار سیاران نهراب همچنین از جاذبه های گردشگری می توان به مناطق شروینه و سفید برگ و بوستان هلانیه اشاره کرد که می تواند خاطره ای ماندگار را برای مسافران نوروزی که به این شهرستان سفر می کنند بر جای بگذارد.