رویکرد پلیس در مراسم چهارشنبه سوری کوچه محوری است

سردار علی روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: در این رویکرد تلاش خواهیم کرد جشنهای چهارشنبه سوری با حضور خانواده ها و با کمترین آسیب برگزار شود.

وی با بیان اینکه از بعد از ظهر امروز اجازه تجمع در خیابان به هیچ کس داده نخواهد شد، افزود: با رفتارهای غلط، آسیب به خود و دیگران، مزاحمت به مردم، خسارت به اماکن عمومی و... به شدت برخورد خواهیم کرد.

فرمانده پلیس استان انسداد معابر، آتش لاستیک و... را از مصادیق ناهنجاریهای اجتماعی این روز برشمرد و تصریح کرد: هر کس در بحث ناهنجاریهای اجتماعی چهارشنبه سوری دستگیر شود، تا پایان 15 فروردین در بازداشت پلیس خواهد بود و هیچ گذشتی در این خصوص اعمال نمی شود..

وی با بیان اینکه پلیس مخالف شادی و جشن مردم نیست، عنوان کرد: بلکه این نیرو به عنوان حافظ امنیت شهروندان مخالف رفتارهای غیر ایمنی است.

روستایی چهارشنبه سوری امسال را با توجه به پیروزی بزرگ مردم در انتخابات و نیز تبلیغات سوء فتنه گران برای اختلال در این جشن حساس خواند و متذکر شد: مردم با رفتارهای سنجیده بار دیگر شکست را به آنها هدیه خواهند داد.

وی همچنین از کشف و ضبط بالغ بر یک میلیون نخ انواع مواد محترقه در استان خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر طی چند هفته گذشته بیش از 285 کیلوگرم باروت برای ساخت مواد محترقه خطرناک کشف و عاملان آن دستگیر شده است.

