افزایش بودجه عمرانی مناطق جنوبی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمد پورزرندی با بیان این که امسال سال خوبی برای شهرداری تهران در حوزه درآمد و بودجه بود ، گفت : بودجه شهرداری تهران با 7500 میلیارد تومان ابتدای سال بود که متمم آن نیز تصویب و به 9300 میلیارد تومان رسید و از این میزان 5 هزار و 300 میلیارد تومان در بخش نقد و 4 هزار میلیارد تومان آن بخش غیر نقد بوده است .

وی افزود : پروژه هایی مانند اتوبان نیایش – صدر، بزرگراه امام علی (ع) ، یادگار امام (ره) دریاچه چیتگر و بحث های مربوط به مترو به عنوان اولویت های اصلی شهرداری است که در این زمینه با پیگیر یهایی که در دو سال گذشته انجام شد بخش اول فاینانس تونل صدر-نیایش تامین شد و ال سی بزرگراه امام علی (ع) نیز باز شد .

پورزرندی خاطر نشان کرد : پروژه امام علی (ع) از جمله پروژه هایی است که تملک املاک آن 30 سال مردم این محدوده را دچار بلاتکلیفی کرده بود چراکه بیشتر از هزار میلیارد تومان نیاز داشت تا تملک ها انجام شود که در نهایت با همت شهردارتهران و مجموعه شهرداری این کار انجام شده و هم اکنون حدود 90 درصد املاک تملک و بخشی از کارگاه ها نیز در این محدوده فعال شده است و تا پایان اردیبهشت یا خرداد ماه همه تملک های این بزرگراه انجام می شود .

معاون شهردار تهران تصریح کرد : 230 میلیون یورو ال سی پروژه بزرگراه امام علی (ع) باز شده است و در دو ماه آینده وارد می شود که این کار از اقدامات مهم شهرداری بوده است .

وی در ادامه اظهار کرد: امسال بودجه عمرانی مناطق جنوبی در متمم بودجه افزایش قابل توجهی داشت و هم اکنون 100 درصد بودجه نقدی مناطق جنوب تهران پرداخت شده است .

پورزرندی ادامه داد : در بحث حمل و نقل عمومی در مترو 200 میلیارد تومان بودجه نقدی و بیش از 430 میلیارد تومان بودجه غیر نقدی وجود دارد که در بخش نقد عمرانی آن کل مبالغ پرداخت شده و با اصلاحیه ای که به شورا ارائه شد بودجه بخش غیر نقدی نیز 5/1 تا 2 برابر افزایش یافت .

وی با بیان این که ترخیص واگن های مترو از مترو قبل از پایان سال انجام می شود ، اظهار کرد : برای 300 دستگاه اتوبوس سال آینده ال سی باز شده و 100 درصد بودجه مربوط به بی آر تی را نیز شهرداری تامین کرده است .

وی در ادامه با اشاره به سیستم مالی تعهدی شهرداری ترهان گفت : با ورود به سیستم مالی شهرداری همه صورت وضعیت ها و بدهی های شهرداری کاملا شفاف است و بدهی که شهرداری به پیمانکاران دارد 800 میلیارد تومان است که حدود 400 میلیارد تومان آن مربوط به دیون املاک است و با برنامه ریزی انجام شده طبق یک جدول مشخص بخش نقدی بدهی ها تسویه می شود .

پورزرندی تصریح کرد : با اقداماتی که صورت گرفته گزارش حسابرس منتخب شورا امروز در رابطه همه مجموعه شهرداری در شورا ارائه شد که گزارش سال 88 نیز آماده شده و سال 89 نیز در شرف حسابرسی است و آنچه که قبلا به عنوان عدم اظهار نظر ارائه می شد امروز به سمت گزارش مطلوب رفته است که درشهرداری بی سابقه بوده است .

وی افزود : 25 بهمن ماه حقوق و عیدی بهمن و 15 اسفند حقوق و مزایای کل کارکنان شهرداری پرداخت شده است .

پورزرنذی با بیان اینکه پیش بینی می شود تا چند روز آینده درامد امسال شهرداری 100 درصد محقق شود ، گفت : قرار بود در اصلاحیه ای که به شورا ارائه می شود مسائل مربوط به درآمدی که باید به شهرداری از هدفمندی یارانه ها اختصاص یابد مطرح شود که این کار انجام شد و قرار شد تا در اولین جلسه بعد عید ردیف های این بخش مشخص شود .

معاون شهردار تهران افزود: از 500 میلیارد تومانی که قرار بود سال گذشته از هدفمندی یارانه ها به خزانه شهرداری بیاید ریالی انجام نشد اما هزینه های آن به ما تحمیل شد و مثلا پول برق در پارک ها با صرفه جویی انجام شده 467 درصد افزایش یافته و پول برق ساختمان شورای شهر نیز از یک میلیون تومان پیش از اجرای طرح به حدود 9 میلیون و 800 هزار تومان افزایش یافته است .

وی در ادامه با اشاره به بدهی شهرداری به بانک ها گفت : این بدهی ها مربوط به 20 سال گذشته است و در این مدت ریالی از سررسید فاینانس ها نبوده است که پرداخت نشده باشد .

پورزرندی با بیان این که هر سال بحث پرداخت دیون دولت به شهرداری مطرح بوده است افزود : در حساب های شهرداری تهران 380 میلیارد تومان رای قطعی کمیسیون ماده صد وجود دارد و به همین میز ان نیز در شرف رای وجود دارد و در مجموع حدود 720 میلیارد تومان بدهی دولت به شهرداری است .

معاون مالی و اداری شهرداری تهران با اشاره به تاثیر طرح تفصیلی تهران بر تحقق درامدهای شهرداری خاطر نشان کرد : بودجه شهرداری تهران کاملا برنامه ریزی شده است و در طرح تفصیلی تهران نیز پتانسیل های خوبی وجود دارد ، علاوه بر آن مشارکت های زیادی با بخش خصوصی صورت گرفته است که فقط یک سال است که بخشی از آن به بهره برداری رسیده است ، این در حالی است که بیش از 1600 میلیارد تومان قرارداد در مورد پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی است که سال آینده نیز بخش مهمی از آن به ثمر می رسد.