لزوم توجه جدی به ساماندهی اتباع خارجی/ آغاز طرح شهر فرزانگان در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه ساماندهی اتباع خارجی استانداری فارس با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار و سایر اعضای کارگروه تشکیل شد.

در این جلسه بر لزوم ساماندهی اتباع خارجی و برخورد جدی با اتباع خارجی غیرمجاز تاکید شد.

کمال فیروزآبادی افزود: در برخورد با اتباع غیرمجاز به استناد قوانین و مقررات جمهوری اسلامی هیچگونه تساهل و تسامح نیاز نیست و باید با آنان برخورد و نسبت به طرد آنها از کشور اقدام شود که در این امر همکاری تمام دستگاه ها در ساماندهی اتباع خارجی الزامی است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس ضمن هشدار به ادارات دولتی، سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی و خصوصی که اتباع غیرمجاز استفاده می کنند، افزود: مسئولیت تخلف استفاده از اتباع غیرمجاز در ادارات، نهادها، سازمانها به عهده مدیریت آن مرکز است.

در ادامه غلامرضا غلامی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی نیز گزارشی از وضعیت اتباع خارجی در استان ارائه داد و اظهار کرد: با توجه به همجواری استان فارس با استانهای شرقی کشور، به مسیر ترانزیت و انتقال اتباع غیر مجاز تبدیل شده است.

وی خواستار مشارکت جدی و تعامل تمام دستگاه ها در ساماندهی اتباع خارجی شد.

آغاز طرح شهر فرزانگان ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی برای اولین بار

طرح شهر فرزانگان ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی برای اولین بار در شیراز اجرا شد.

محمد فرخ زاده معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری شیراز با اعلام آغاز این طرح برای اولین بار در کلانشهر شیراز گفت: شهرداری شیراز پس از شهرداری مشهد مقدس دومین شهر در کشور است که این طرح را به اجرا در می آورد.

وی با اعلام جزئیات این طرح گفت: در طرح شهر فرزانگان، سه کتاب برای پایه دوم ابتدایی ( دانش آموزان، والدین و آموزگاران) توسط حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز با همکاری اداره کل آموزش و پرورش فارس و حوزه هنری فارس تهیه و چاپ شده که حاوی نکات مهارتی و ارتقای سطح دانش شهروندی و اخلاق شهروندی است.

فرخ زاده با بیان این مطلب که یک کتاب ویژه دانش آموزان و دو کتاب دیگر برای معلمان و اولیا دانش آموزان است، افزود: با یک کار مشترک و تدوین مطالب توسط مولف و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز برای اولین بار در شیراز و پس از مشهد برای دومین بار در سطح کشور پس از شش ماه کار گروهی (فشرده) و مشترک این طرح به اجرا در آمد و اجرای این طرح برگ زرینی بر افتخارات شهر شیراز خواهد بود و با اجرای این طرح نسل آینده فضای شهر شیراز را متناسب با ضوابط و قوانین مدیریت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه آموزش شهروندی از کودکی باید آغاز شود، این طرح را فرصت بسیار مناسبی برای معرفی شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) و شهر گردشگری به نسل آینده دانست و افزود: یکی از نکات مهمی که در کتاب آموزش دانش آموزان علاوه بر آداب شهروندی درج شده بحث آداب زائر و زیارت و مهمانپذیری است.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز با بیان اینکه آداب شهروندی اولین نکته ای است که گردشگران و زائران با ورود به شیراز با آن مواجه می شود، خواستار توجه جدی به نحوه تغییر نگرش و عمل به محتوای این کتب توسط آموزگاران و معلمان به عنوان الگوهای کودکان بر اساس اصول و فروع دین شد.