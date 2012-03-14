قرار بود وزارت نفت 5 میلیارد تومان پول بدهد/ اعلام برنامه شاهین پیش از فینال

مهرداد محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: قرار شد طبق مصوبه سفر سوم هیئت دولت به استان بوشهر، وزارت نفت 5 میلیارد تومان را در تاریخ 22 اسفند در اختیار اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر قرار دهد که بخشی از این پول به باشگاه شاهین اختصاص پیدا کند اما تا این لحظه این موضوع تحقق پیدا نکرده است.

وی در همین خصوص افزود: قطعا تزریق این پول پیش از بازی فینال جام حذفی می توانست از نظر روحی کمک شایانی به بازیکنان تیم ما کند. متاسفانه درحال حاضر دچار تنش شدید مالی شده ایم.

مدیرعامل باشگاه شاهین در خصوص برنامه این تیم پیش از بازی فینال جام حذفی گفت: تیم شاهین ساعت 14 سه شنبه، به دلیل نبود پرواز مستقیم از بوشهر به شیراز با یک دستگاه اتوبوس عازم شیراز شد و همان شب در هتل پارس شیراز مستقر خواهد شد.

وی تصریح کرد: روز چهارشنبه تیم یک جلسه سبک تمرینی خواهد داشت که البته اجازه تمرین در زمین چمن ورزشگاه حافظیه به ما داده نشده است.

محمدپور در خصوص سهمیه اختصاص داده شده در ورزشگاه حافظیه به هواداران بوشهری اظهار داشت: سازمان لیگ یک سوم از بلیط های بازی فینال را که حدود 4000 قطعه است در اختیار هواداران تیم شاهین، یک سوم دیگر آن را نیز به هواداران تیم استقلال و یک سوم باقی مانده را به تماشاگران استان فارس که برای دیدن بازی فینال به ورزشگاه حافظیه می آیند اختصاص داده است.

وی در پاسخ به این که آیا باشگاه شاهین تعدادی بلیط برای هواداران خریداری کرده و در اختیار آنها قرار می دهد، تصریح کرد: باشگاه شاهین هیچگونه بلیطی را خریداری نکرده و خود هواداران با هزینه خودشان بلیط خریداری می کنند، ضمن اینکه آنها به صورت خودجوش چندین دستگاه اتوبوس را برای انتقال هواداران به شیراز منتقل خواهد کرد.