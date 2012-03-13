بهمنی برداشت از حساب بانکها را به گردن دولت انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه تبادل نظر در مورد مسایل جاری بانکها با حضور رئیس کل ، اعضای هیئت عامل ، مدیران عامل بانکها و ‌مدیران کل و مدیران بانک مرکزی در محل این بانک تشکیل شد.

محمود بهمنی درخصوص برداشت اخیر بانک مرکزی از حساب بانکها اظهار داشت : بنا به درخواست کمیته پنج نفره ساماندهی بازار ارز از بانک مرکزی مبنی برپرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از سوی بانکها و لازم الاجرا بودن این تصمیم به دلیل تصویب در هیئت دولت ، بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانکها از آنها خواست تا موارد مصرف ارز خریداری شده از بانک مرکزی را ارائه نمایند، لیکن این درخواست از سوی برخی بانکها بی پاسخ ماند و بانک مرکزی نیز ناگزیر به کسر مبالغ مورد نظر از حساب آنها شد.

بهمنی همچنین اظهارداشت : درصورت ارائه آمار و ارقام عملکرد از سوی بانکها طی روزهای پایانی سال ، مبالغ کسر شده مجدداً‌ به حساب آنها مسترد خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که بانک مرکزی همانند سنوات قبل ، امسال نیز به برگزاری این جلسه مبادرت کرده است ، گفت: مهمترین مسئله در حال حاضر در نظرگرفتن تمهیدات لازم به منظور تجهیز خودپردازها ، تامین پول مورد نیاز مردم و تعیین کشیک بانکها برای ایام تعطیل سال جدید به منظور ارائه هرچه بیشتر خدمات به مشتریان بوده و این امر یکی از اولویتهای شبکه بانکی است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه افزود : در طول ایام تعطیلات نوروز می بایست به روال گذشته برخی از شعب بانکها در روزهای تعطیل به منظور انجام امور بانکی و ارائه خدمات به مشتریان باز بوده و این امر با صلاحدید مدیران عامل بانکها به نحوی مطلوب انجام پذیرد.

وی بیان کرد: از دیگر اموری که در روزهای پایانی سال ، توجه خاصی را می طلبد دقت در کنترل و بازرسی حسابها و حصول اطمینان از اعمال کامل قوانین در تمامی امور است.

بهمنی با اشاره به لزوم رعایت تعادل و توازن بین منابع و مصارف شبکه بانکی ، عدم وجود این تعادل را موجب آسیب رساندن به شبکه بانکی دانست و گفت : شبکه بانکی باید براساس جذب منابع ، مبادرت به ارائه تسهیلات کند

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر این که سیستم بانکی از‌ زمره سازمانهای سالم و پاک است از مدیران عامل بانکها خواست تا به منظور پیشگیری از اتفاقاتی همچون سوءاستفاده مالی اخیر ، مانند گذشته برنامه تغییر و جابجایی مدیران و روسای شعب را در دستور کار قرار داده و به این مورد توجه خاصی داشته باشند‌.



این جلسه با طرح سئوالاتی از سوی مدیران عامل بانکها‌ و ارائه پاسخهای لازم توسط ریاست کل بانک مرکزی ادامه یافت .