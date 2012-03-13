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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۰

فاتح در گفتگو با مهر:

38 هزار و 821 طرح مشاغل خانگی به بانکهای آذربایجان شرقی معرفی شد

38 هزار و 821 طرح مشاغل خانگی به بانکهای آذربایجان شرقی معرفی شد

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی گفت: در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی تا کنون 38 هزار و 821 طرح به بانک های عامل معرفی شده است.

یونس فاتح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری 38 هزار و 821 طرح با مبلغ 140میلیارد و 112میلیون و 502 هزار ریال به بانکهای عامل معرفی شده است.

وی افزود: تا کنون از تعداد طرحهای معرفی شده به بانکهای عامل به 10 هزار و 819 طرح تسهیلاتی با مبلغ 374 میلیون و 353 هزار ریال به متقاضیان کسب و کار خانگی پرداخت شده است.
 
فاتح افزود: تحقق این مهم با همکاری دستگاههای اجرایی استان به ویژه کمیته امداد امام خمینی(ره)، بازرگانی، جهاد کشاورزی، صندوق مهر امام رضا(ع)، آموزش فنی و حرفه ای، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بهزیستی و بنیاد شهید بوده است.
 
به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، بانک ملی با تحق 61 درصدی تعهدات خود در پرداخت این تسهیلات در رتبه نخست استانی قرار دارد و بانکهای سپه با 41 درصد و ملت با 36 درصد تحقق تعهدات خود در رتبه های دوم و سوم  استان جای دارند.
کد مطلب 1559258

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