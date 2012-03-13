  1. بین الملل
  2. سایر
۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۲

میت رامنی:

کشتار غیرنظامیان افغان نباید موجب تغییر سیاستهای آمریکا شود

کشتار غیرنظامیان افغان نباید موجب تغییر سیاستهای آمریکا شود

یکی از نامزدهای پیشتاز ریاست جمهوری آمریکا گفته که کشتار غیرنظامیان افغان که اخیرا رخ داد نباید باعث تغییر سیاستهای آمریکا در افغانستان شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، "میت رامنی" نامزد پیشتاز جمهوریخواهان اعلام کرد که عامل کشتار اخیر غیرنظامیان افغان که به روی 16 نفر که بیشتر آنان زنان و کودکان بودند آتش گشود، "دیوانه" بوده است و این اتفاق نباید در سیاست های آمریکا در این کشور تأثیرگذار باشد.

وی در پاسخ به اینکه آیا نیروهای آمریکایی و ناتو باید به روند خروج از افغانستان تسریع ببخشند گفت: اقدام یک فرد دیوانه نباید در این مسئله تأثیر گذار باشد.

"باراک اوباما" رئیس جمهوری ایالات متحده پیش از این گفته بود: کشته شدن این 16 افغانی مرا در تصمیم خود برای خارج کردن نیرویهای آمریکایی از افغانستان مصمم تر کرد، اما نباید برای خروج عجله کرد زیرا عجله در خروج منافع آمریکا در افغانستان را به خطر می اندازد.

کد مطلب 1559260

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها