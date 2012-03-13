کشتار غیرنظامیان افغان نباید موجب تغییر سیاستهای آمریکا شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، "میت رامنی" نامزد پیشتاز جمهوریخواهان اعلام کرد که عامل کشتار اخیر غیرنظامیان افغان که به روی 16 نفر که بیشتر آنان زنان و کودکان بودند آتش گشود، "دیوانه" بوده است و این اتفاق نباید در سیاست های آمریکا در این کشور تأثیرگذار باشد.

وی در پاسخ به اینکه آیا نیروهای آمریکایی و ناتو باید به روند خروج از افغانستان تسریع ببخشند گفت: اقدام یک فرد دیوانه نباید در این مسئله تأثیر گذار باشد.

"باراک اوباما" رئیس جمهوری ایالات متحده پیش از این گفته بود: کشته شدن این 16 افغانی مرا در تصمیم خود برای خارج کردن نیرویهای آمریکایی از افغانستان مصمم تر کرد، اما نباید برای خروج عجله کرد زیرا عجله در خروج منافع آمریکا در افغانستان را به خطر می اندازد.