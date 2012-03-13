به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نخستین دوسالانه دیوارنگاری شهری در برج میلاد با حضور جمعی از مدیران شهری و نیز هنرمندان و با اعلام نتیایج و برگزیدگان در حالی به کار خود پایان داد که شهرداری از اعلام اینکه میزان جوایز برگزیدگان چقدر است پرهیز کرد.



در ابتدای این مراسم جمشید حقیقت‌شناس؛ هنرمند نقاش و از اعضای شورای هنری سازمان زیباسازی شهرداری تهران گفت: برای ساماندهی و رفع آسیب‌های شهر شهرداری دست به کار شده است و روی هر نازیبایی در شهر یک نقاشی می‌کشد ولی اکنون به این نتیجه رسیده که کم‌کم از قدمت و تاریخ هنر نقاشی به صورت حرفه‌ای استفاده کند.

وی افزود:‌ حدود هشت‌سال است که هنرمندان با معاونت‌های مختلف سازمان زیباسازی شهرداری تهران ارتباط یافته‌اند و در این دوسالانه نیز شاهد آثار بسیاری هستیم که این ارتباط را به خوبی برقرار کرده‌اند اما نکته‌ قابل توجه این است که ارزش هنری آثار شهری در تهران پایین آمده است.

وی با اشاره به داوری آثار این دوسالانه گفت: من در داوری‌ها شاهد بودم آثاری که دارای استاندارد لازم بود اما داوران تمایلی به انتخاب آن‌ها نداشتند چرا که جنبه اثرگذاری این آثار به حداقل رسیده است.

حقیقت‌شناس تأکید کرد: سفارش گرفتن هنرمند از کارفرما کافی نیست و باید بتواند هنری اثرگذار بیافریند که باعث اعتلای سطح هنری در شهر باشد.

وی از هنرمندان خواست تا نسبت به آثار هنری خود بازنگری داشته باشند به خصوص هنرمندانی که آثارشان در سطح شهر تهران دیده می‌شود.

حقیقت‌شناس گفت: هم‌اکنون در سطح شهر تهران شاهد مجموعه‌ای از نقاشی‌های دیواری متوسط هستیم که در شأن فرهنگ و تمدن ایران ما نیست در حالی که اگر همین آثار سطح شهر تهران با رویکرد هنری‌تری اجرا می‌شد، تهران پایتخت نقاشی جهان می‌شد.

وی همچنین به پتانسیل این دوسالانه برای ارائه آثار هنری در شهر اشاره کرد و گفت: هیچ دوسالانه‌ای در سطح شهر تهران این امکان را ندارد که در سطح شهر دیده شود.

در ادامه این مراسم، رضا بابازاده مقدم رئیس اداره نقاشی سازمان زیباسازی شهرداری تهران و دبیر این دوره از دوسالانه دیوارنگاری به ارائه گزارشی از چگونگی برگزاری این دوسالانه پرداخت و گفت: در بخش مسابقه و طراحی آثار دیوارنگاری ۵۳۵ اثر به دبیرخانه رسید که ۱۰۰ اثر از میان آن‌ها انتخاب شد و به نمایشگاه راه یافت. در بخش پژوهش نیز مقالات و رسالات برتر دانشگاهی که به دست ما رسیده است به صورت مکتوب منتشر می‌شود.

وی بیان کرد: دیوارهای تهران که ما براساس ضرورت‌های موجود در هنر شهری و دیوارنگاری اقدام به برگزاری دوسالانه کردیم، شاهد نقش‌هایی عالی و هنرمندانه خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که شهر تهران دارای بهترین طرح‌ها و نقش‌ها باشد که به عنوان میراث فرهنگی در خاطره مردم شهر ثبت شود و پلی برای آشتی میان مردم و هنر شهری باشد.



در ادامه بیانیه هیئت داوران را ایرج اسکندری به عنوان ریاست هیئت داوران این دوسالانه خواند و پس از آن سیدمحمدجواد شوشتری رئیس سازمان زیباسازی شهرداری تهران در سخنان کوتاهی گفت: من همیشه از هنرمندان خواسته‌ام که بهترین طرح‌هایشان را برای ما ارسال کنند تا با نظر کارشناسان هنری از آن‌ها در سطح شهر استفاده کنیم.

وی به جوایز این دوسالانه هم اشاره کرد و گفت: جوایز این دوسالانه رقم بالایی نیست و من اعلام کرده بودم که جوایز را افزایش دهند اما ظاهراً عملی نشده است اما دومین دوسالانه که قرار است ابتدای سال ۹۲ برگزار شود، با افزایش مبلغ نقدی جوایز همراه خواهد بود.

شوشتری همچنین از هنرمندان خواست تا نسبت به سایر تکنیک‌های نقاشی دیواری هم توجه داشته باشند و به نورپردازی و دیده شدن این آثار در طول شب نیز توجه کنند.

وی در خاتمه تأکید کرد که سازمان زیباسازی این آمادگی را دارد که پایان‌نامه‌های دانشجویی با نظارت استادان راهنما در سطح شهر تهران اجرا شود.



در ادامه به برگزیدگان بخش‌های مختلف دوسالانه جوایز اهدا شد که بنا بر درخواست شوشتری مجری برنامه از اعلام مبالغ جوایز برنده‌ها خودداری کرد.

در بخش آثار طراحی دیوارنگاری سیروس آقاخانی، مهدی قدیان‌لو و محمود حضرتی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند، روح‌الله شمس‌زاده ملکی و مژگان حبیبی نیز به ترتیب در ردیف چهارم و پنجم قرار گرفتند.

در این بخش از علی‌ رسولی، سپیده وزیری، ایمان برادران هاشمی، شادی داوریان و منوچهر امینی نیز تقدیر شد.

در بخش همایش و ارائه مقالات از اصغر محمدصالحی، شادی داورنیا،‌آزاده عظیمی، امین فرج‌مولایی، سمیرا رویان، منصور مهرنگار، علی‌اصغر فهیمی‌فر و صفیه حاتمی تقدیر شد و رضا توکلی، سیدمحسن علوی‌نژاد و مهین قضائیان به ترتیب به عناوین اول تا سوم این بخش از دوسالانه دست یافتند.

هیئت داوران در بخش پایان‌نامه هیچ اثری را شایسته دریافت جایزه نخست نیافت و جایزه دوم این بخش به طور مشترک به مهسا مشرف، کیا مسعودی و الهام نفیسی‌فر تعلق گرفت و اصغر محمدصالحی نیز جایزه سوم را از آن خود کرد.