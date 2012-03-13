جشنواره تجسمی "بوم برکت" در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بوم برکت شامل چهار بخش گرافیک و تصویرسازی، عکس، حجم و کاریکاتور است که فراخوان آن در درقالب پوستر اسفند سال 90 به تمام نقاط کشور ارسال می شود.

فراخوان این جشنواره تجسمی در سایت حوزه هنری فارس به آدرس artfars.irو سایت hhfest.ir(سایت جشنواره بوم برکت) نیز موجود است و برای بخش ویژه جشنواره بوم برکت موضوع شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) تعیین شده است.

حوزه هنری فارس در بخشهای مختلف جشنواره بوم برکت به برگزیدگان هدایای نفیسی اهدا خواهد کرد.

علاقمندان حداکثر تا تاریخ 10 اردیبهشت ماه سال 91 برای ارسال آثار خود به دبیرخانه جشنواره واقع در حوزه هنری فارس به نشانی فارس، شیراز، خ لطفعلی خان زند، جنب بانک ملی مهلت دارند.

براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته جشنواره بوم برکت از تاریخ 20 لغایت 25 اردیبهشت ماه سال 91 در شیراز برگزارمی شود.

جشنواره بوم برکت زمینه تعاملات فرهنگی را فراهم می کند

دبیر بخش گرافیک اولین جشنواره هنرهای تجسمی "بوم برکت" گفت: برگزاری اولین جشنواره هنرهای تجسمی "بوم برکت" در شیراز زمینه لازم برای برقراری تعاملات فرهنگی میان شهرهای ایران اسلامی را فراهم می کند.

امین حق جو در رابطه با برگزاری این جشنواره در شیراز افزود: محوریت موضوعی در بخش گرافیک جشنواره بوم برکت فرهنگ عمومی و زندگی شهری است که هنرمندان گرافیست در سه بخش شامل بیلبوردهای شهری، تصویرسازی و همچنین بخش ویژه "شیراز سومین حرم اهل بیت(ع)" می توانند با یکدیگر به رقابت بپردازند.

وی درادامه به علت انتخاب موضوع فرهنگ عمومی و زندگی شهری برای جشواره بوم برکت اشاره کرد وافزود: شهر به عنوان بستر زیست انسان شهر نشین نیازمند تامین استانداردهای است که در یک نگاه می توان آنرا استانداردهای کیفیت زندگی نامید، رشد شهرنسینی وتمایل جمعیت های انسانی به محیط شهری بستر با اهمیت شدن مفهوم زندگی را بیش از بیش فراهم ساخته است.

دبیر بخش گرافیک اولین جشنواره هنرهای تجسمی "بوم برکت" نگاه ذهنی به زندگی شهری رامحصول ادراکات فردی ورضایت شهروندان از زندگی درمحیط شهر دانست و تصریح کرد: به هنرمندان بخش گرافیک پیشنهاد می شود برای درک بهتر کیفیت زندگی در شهر یک فرد طبیعی حاضر در شهر را از صبح تا شب مورد بررسی قرار داده وعناصری که به نحوی برکیفی تر شدن زندگی وی اثر گذار است را به عنوان مولفه ها وابعاد این مفهوم شناسایی کنند.

حق جو سیاست کلی انتخاب آثار برتردربخش گرافیک اولین جشنواره هنرهای تجسمی "بوم برکت" را رعایت اصول کاربردی، نوآوری و خلاقیت دانست.

وی عنوان کرد: هنرمندان گرافیست که در بخش ویژه جشنواره بوم برکت شرکت می کنند باید کارهای ارائه دهند که درآنها "شیراز سومین حرم اهل بیت(ع)" و به خصوص بخش مذهبی شهر نمایان باشد.

دبیر بخش گرافیک اولین جشنواره هنرهای تجسمی "بوم برکت" در ادامه با اشاره به حضور داوران شناخته شده در بخش گرافیک این جشنواره تصریح کرد: در صورت همکاری شهرداری شیراز آثاری که داوران بخش گرافیک آنها را به عنوان برترین معرفی کنند در بیلبوردهای شهر شیراز نمایش داده می شوند.

دبیر بخش گرافیک اولین جشنواره هنرهای تجسمی "بوم برکت" ایجاد انگیزه، فضای خلاق وپویا در میان هنرمندان گرافیست کشور برای انجام بیشتر فعالیت های هنری را از مهم ترین مزایای برگزاری بخش گرافیک جشنواره بوم برکت در شیراز دانست.

حق جو همچنین به اهدا هدایای ویژه در این بخش و نشست های نقد وبررسی آثار هنرمندان گرافیست حاضر در اولین جشنواره هنرهای تجسمی "بوم برکت" همزمان با برگزاری جشنواره بوم برکت باحضور استادان برجسته گرافیک در شیراز اشاره کرد.

میزخدمت در معاونت صنایع دستی راه اندازی شد

معاون صنایع دستی و هنرهای فارس از راه اندازی میز خدمت به مراجعین در ساختمان معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی فارس به منظور تکریم ارباب رجوع وتسریع و تسهیل در کار مراجعان خبرداد.

همت محمدی گفت: راه اندازی میز خدمت درراستای طرح تکریم ارباب رجوع و تحول اداری در اسفند ماه سال جاری در دستورکار قرارگرفت و افرادی که به هرنحو به این بخش از اداره کل مراجعه می کنند از طریق میز خدمت و با رهنمایی کارشناس مربوطه خدمات مورد نیاز خودرا دریافت می دارند.

وی افزود: با راه اندازی میز خدمت نیازی به مراجعه ارباب رجوع به بخشهای مختلف نخواهد بود و کارشناس مربوطه با تحویل مدارک مورد نیاز تمام مراحل اداری را انجام و در اختیار مراجعه کننده خواهد گذاشت.

وی همچنین از ارائه بخشی از خدمات این معاونت از طریق دفاتر پیشخوان دولت در سال 91 خبرداد و گفت: با توجه به راه اندازی 15 دفتر در سطح شیراز و دو دفتر در شهرک گلستان و شهر صدرا با تلاش استانداری و اداره کل پست فارس بخشی از خدمات معاونت صنایع دستی نیز در این دفاتر به مراجعین و متقاضیان ارائه خواهد شد.

تولید 200 هزار تن هندوانه مازاد بر مصرف در تیر ماه 91

با در نظر گرفتن میانگین پنج ساله سطوح زیر کشت هندوانه بهاره استان، پیش بینی می شود در ماه خرداد 80 هزار تن و در تیر ماه 200 هزار تن هندوانه مازاد بر مصرف در استان فارس تولید شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی فارس با اظهار این مطلب بیان داشت: سطح زیر کشت هندوانه کشور در سال زراعی 90-89 به میزان 147 هزار هکتار بود که از این سطح سه هزار و 500 هزار تن هندوانه تولید شده است.

احمد دزفولی افزود: استان فارس درسال زراعی 90-89 با سطح زیر کشت 18 هزار و 500 هکتار و تولید 648 هزار تن هندوانه حدود 12.5 درصد از سطح زیر کشت و 18.5درصد از تولید هندوانه کشور را به خود اختصاص داده که از این نظر فارس حائز رتبه دوم کشوری است.

وی یادآور شد: با توجه به گستردگی استان و وجود اقلیمهای متفاوت در فصول مختلف سال، هندوانه کشت می شود که حدود 32 درصد سطح زیر کشت هندوانه استان به صورت کشت بهاره در شهرستان های رستم و ممسنی انجام می پذیرد.