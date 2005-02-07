سرچشمه هاي هويت را بايد در عرفان جستجو كرد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در نشست خبري همايش "عرفان، اسلام، ايران و انسان معاصر" دكتر شهرام پازوكي، دبير علمي همايش و استاد فلسفه مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، افزود : ما در سال هاي اخير با مسئله اي مواجه هستيم و آن نسبت ميان ايران، اسلام و عرفان است و اين كه آيا عرفان در ايران قبل از اسلام و بعد از اسلام با يكديگر متفاوتند و يا اين كه عرفان پس از ورود اسلام شكوفا شد؟ ايران در دوره اي از حياتش كانون حيات معنوي اديان بوده است اما هنگامي كه اسلام وارد ايران شد چه نسبتي ميان اسلام و ايران به وجود آمد؟

وي افزود : در محافل علمي خارج از كشور گفته مي شود كه ايران قبل از اسلام و ايران بعد از اسلام هيچ گونه رابطه اي با يكديگر نداشتند. هدف اصلي ما در اين همايش اين است كه رابطه صحيح و منطقي چنين ارتباطي را نشان دهيم.

دكتر پازوكي خاطر نشان كرد : عرفان در اجزاي تفكر و عمل ايرانيان همواره حضور داشته ، به طور مثال وقتي كه به سير فلسفه اسلامي نگاه كنيم، عقلي ترين فيلسوفان نيز به يكي از اجزاي عرفان توجه خاصي داشتند. ابن سينا در اواخر عمر به مباني عرفاني روي آورد ، سهروردي مباني عرفاني را در انديشه مغان جستجو كرد و ملاصدرا نيز عرفان را به صورت يك سيستم تأليفي و جهت دار نشان داد.

وي با يادآوري اين كه ايرانيان در نظر و عمل تابع عرفان بودند ، گفت : ابن عربي فيلسوفي اندلسي بود كه به جانب شرق روي آورد و بيشترين توجه او نيز به عرفان جلب شد. اما ايرانيان به دنبال چه بودند كه حتي ابن عربي اندلسي را از آن خود كردند.

استاد فلسفه مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران با تأكيد بر اين كه در تمام اعمال ايرانيان نشانه هاي اسلامي را مي بينيم گفت : بزرگ ترين مصداق اين دليل، حضور قرآن و دعاي تحويل سال نو در بزرگ ترين جشن ايران باستان و عيد نوروز است. تمام اين موارد آثار و عوارضي است كه نشان مي دهد كه ايرانيان نسبت به اسلام چه تحولي را به وجود آوردند.

دكتر پازوكي مهم ترين بحث فرهنگي در جامعه را بحث هويت دانست و گفت : بي هيچ ترديدي بايد سرچشمه هاي هويت را از عرفان جستجو كرد.

دبير علمي همايش "عرفان، اسلام، ايران و انسان معاصر" سهروردي را بهترين نمونه براي تلاقي عرفان ايراني - اسلامي توصيف كرد و اظهار داشت : سهروردي به عنوان ايراني مسلمان، كه نظر به حكمت مغان و ايران باستان دارد، بهترين نمونه براي موضوع ايران، عرفان و اسلام است. سهروردي در حقيقت مصداق تلاقي ايران و عرفان و اسلام است.

دكتر پازوكي در پايان گفت : اين همايش در نظر دارد به صورتي سمبليك در عالم نظر و حكمت عرفاني از استاد جلال الدين آشتياني ، در عالم هنر از استاد حسين لرزاده و در عالم عرفان شناسان غربي از ويليام چيتيك تجليل كند. اجراي موسيقي و نمايش فيلم نيز در اين همايش از مصاديق تجليات عرفاني است.

همايش "عرفان، اسلام، ايران و انسان معاصر" ساعت 14 روز يك شنبه 25 بهمن ماه در تالار علامه اميني دانشگاه تهران با پيام رياست جمهوري، سخنراني احمد مسجد جامعي، دكتر رضا فرجي دانا، دكتر غلامرضا اعواني، دكتر ابراهيمي ديناني و دكتر رضا داوري اردكاني به مدت سه روز برگزار مي شود.

اين همايش به همت معاونت دانشجويي و فرهنگي باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران، مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، وزارت علوم تحقيقات و فناوري، فرهنگستان هنر، معاونت پژوهشي شبكه چهار سيما و مركز بين المللي گفت و گوي تمدنها برگزار مي شود.