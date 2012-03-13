دکتر سید یحیی یثربی درمورد برگزاری مراسم نوروز گفت:از سالهای پیش از انقلاب همیشه این بحثها بود که آیا نوروز عید اسلامی است عده‎ای می‌گفتند این مراسم خرافه است و برگزاری آن صحیح نیست.

وی افزود: خرافه چیزی است که درباور مردم جای بگیرد بدون اینکه هیچ زیربنای عقلانی و استدلالی داشته باشد و بدعت هم چیزی است که سنتها را زیرپا می‌گذارد درحالیکه نوروز و تمام مراسم و آداب آن نه خرافه است و نه بدعت و نه هیچگونه خطری برای اعتقادات اسلامی مسلمانان دارد. کسی که آتش روشن می‌کند یا سیزده بدر به دامن طبیعت می‎‌رود هیچ به این فکر نمی‎کند که آئین زرتشتی را دارد اجرا می‎کند بلکه رنگ و آب اسلامی هم به این مراسم می‎دهیم. مردم به فکر شادیهای دسته جمعی هستند همانطورکه عزاداریهای دسته جمعی برپا می‎کنند.

این استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: می‎شود این شبهه را ایجاد کرد که نوروز یک خرافه است ولی باید گفت یک خرافه فکری نیست اگرهم خرافه به شمار آید یک خرافه احتیاطی است یعنی مثل رمالی و فالگیری و تعبیر خواب و دعانویسی برای مردم هیچ ضرری ندارند. بلکه نوروز ابزاری برای شادیهای عمومی و ملی است.

وی افزود: امروز در دنیا سازمان ملل و یونسکو نوروز را به عنوان جشن ملی حوزه نوروز به رسمیت شناخته است و حتی تعطیلات نوروز در ایران بیشتر از تعطیلات عید فطر و قربان است. اگر ابراز شادیها با خطر جسمی همراه نشود برگزاری این مراسم اشکالی ندارد و نباید آن را نشانه‎هایی غیر دینی تلقی کنیم. بلکه ریشه در سنت آباء و اجداد ما دارد و جنبه ملی میهنی او بیشتر نمایان است.

این نویسنده و مفسر قرآن درپایان گفت: بهار در همه فرهنگها مورد توجه بوده و شادمانیهای وداع سرما و زمستان و استقبال از بهار و رویش یک شادمانی فطری برای انسانهاست که در عرفان و ادبیات فارسی هم رسوخ پیداکرده و شاعران زیادی به آن پرداخته‎اند. بهار آنقدر با طراوت است که ما پیروزی انقلاب در زمستان را به عنوان بهار انقلاب و رمضان را به عنوان بهار قرآن یاد می‎کنیم و انقلابهای مردم عرب منطق هم به ربیع العربی تشبیه شده است.