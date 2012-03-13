دکتر سید یحیی یثربی درمورد برگزاری مراسم نوروز گفت:از سالهای پیش از انقلاب همیشه این بحثها بود که آیا نوروز عید اسلامی است عدهای میگفتند این مراسم خرافه است و برگزاری آن صحیح نیست.
وی افزود: خرافه چیزی است که درباور مردم جای بگیرد بدون اینکه هیچ زیربنای عقلانی و استدلالی داشته باشد و بدعت هم چیزی است که سنتها را زیرپا میگذارد درحالیکه نوروز و تمام مراسم و آداب آن نه خرافه است و نه بدعت و نه هیچگونه خطری برای اعتقادات اسلامی مسلمانان دارد. کسی که آتش روشن میکند یا سیزده بدر به دامن طبیعت میرود هیچ به این فکر نمیکند که آئین زرتشتی را دارد اجرا میکند بلکه رنگ و آب اسلامی هم به این مراسم میدهیم. مردم به فکر شادیهای دسته جمعی هستند همانطورکه عزاداریهای دسته جمعی برپا میکنند.
این استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: میشود این شبهه را ایجاد کرد که نوروز یک خرافه است ولی باید گفت یک خرافه فکری نیست اگرهم خرافه به شمار آید یک خرافه احتیاطی است یعنی مثل رمالی و فالگیری و تعبیر خواب و دعانویسی برای مردم هیچ ضرری ندارند. بلکه نوروز ابزاری برای شادیهای عمومی و ملی است.
وی افزود: امروز در دنیا سازمان ملل و یونسکو نوروز را به عنوان جشن ملی حوزه نوروز به رسمیت شناخته است و حتی تعطیلات نوروز در ایران بیشتر از تعطیلات عید فطر و قربان است. اگر ابراز شادیها با خطر جسمی همراه نشود برگزاری این مراسم اشکالی ندارد و نباید آن را نشانههایی غیر دینی تلقی کنیم. بلکه ریشه در سنت آباء و اجداد ما دارد و جنبه ملی میهنی او بیشتر نمایان است.
این نویسنده و مفسر قرآن درپایان گفت: بهار در همه فرهنگها مورد توجه بوده و شادمانیهای وداع سرما و زمستان و استقبال از بهار و رویش یک شادمانی فطری برای انسانهاست که در عرفان و ادبیات فارسی هم رسوخ پیداکرده و شاعران زیادی به آن پرداختهاند. بهار آنقدر با طراوت است که ما پیروزی انقلاب در زمستان را به عنوان بهار انقلاب و رمضان را به عنوان بهار قرآن یاد میکنیم و انقلابهای مردم عرب منطق هم به ربیع العربی تشبیه شده است.
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