روایتی دیگر درباره سرنوشت امام موسی صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "روزالیوسف" به ذکر پاره ای از خاطرات حسنی مبارک رئیس جمهوری مخلوع مصر پرداخته است.

این روزنامه آورده است: در یادداشتهای مبارک به اسراری درباره منطقه و جهان و زندگی رئیس جمهور مخلوع از زمانی که کودکی فقیر در "کفر مصیلحه" بود تا زمانی که نفر اول مصر شد، بر می خوریم.

حسنی مبارک در یادداشتهای خود به روزگار سخت کودکی به سبب بالا بودن تعداد فرزندان خانواده و حقوق کم پدرش اشاره کرده است.

در این خاطرات آمده است: ورود مبارک به دانشکده افسری در سال 1949 تحول جدید در زندگی وی بوده، زیرا شرایط مادی اش بهتر شده است.

در این خاطرات ذکر شده است: مبارک همواره لباس نظامی بر تن داشت زیرا توان خرید لباس جدیدی را نداشت و این موضوع دستمایه ای برای تمسخر وی از سوی همکلاسی هایش بوده است.

خاطرات مذکور به صعود بخت مبارک و ارتقای طبقه اجتماعی وی و نیز روابط زناشویی مبارک با همسرش "سوزان ثابت "نیز اشاره می کند.

در این خاطرات ذکر می شود که تا زمانی مبارک رئیس جمهور نشده بود سوزان همواره خواهان جدایی از حسنی مبارک بوده، اما بعدها به هیچ وجه حاضر نبوده است که لقب زن اول مصر را از دست بدهد.

در این خاطرات همچنین به روابط مبارک با انور سادات رئیس جمهوری قبل از وی اشاره شده و اینکه سادات همواره به مبارک توهین می کرده و وی را کند ذهن می خوانده است وحتی در اواخر سال 1981 وی قصد داشته وی را برکنار کند که اجل مهلتش نداده است.

خاطرات مذکور همچنین به اسرار احتمال دخالت معمر قذافی دیکتاتور مقتول لیبی در ترور "منصور الکیخا" معارض لیبیایی، امام موسی صدر رهبر شیعی لبنانی و "اشرف مروان" داماد "جمال عبدالناصر" پرداخته شده است.

مبارک در این قسمت از خاطرات خود می نویسد: قذافی منصور الکیخا را خطری جدی برای حکومت خود می دانست و بنابرین تصمیم گرفت برای همیشه وی را ساکت کند.اما امام موسی صدر به سبب انتقاد از قذافی کشته شد. به این ترتیب که قذافی وی را به لیبی دعوت کرد، سپس امام صدر را کشت و جسدش را به دریا انداخت.

درباره اشرف مروان نیز اختلافات موجود میان وی و فرزندان قذافی درباره درآمدهای حاصل از فروش سلاح به یکی از کشورهای آفریقایی سبب مشکل بوده است.

در این خاطرات به تلاش معمر قذافی برای فراری دادن متهمان ترور انور سادات اشاره شده است. زیرا به اعتقاد قذافی آن دشمن سرسختی را از سر راه برداشته اند.