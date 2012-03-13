سهامداران ایران خودرو هیئت مدیره خود را برگزیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت ایران خودرو با حضور بیش از 83 درصد سهامداران به ریاست ایرج اکبریه تشکیل شد. از دیگر اعضای هیئت رئیسه این مجمع، امیر اسکندری، خانم بیکدلی و علی مهری بودند.

دراین مجمع با اکثریت آرای، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان مدیریت صنعتی، شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران (به نمایندگی میر جواد سلیمانی)، شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات و شرکت پیشگامان بازرگانی گل بار به عنوان اعضای هیئت مدیره ایران خودرو انتخاب شدند.

مقرر شد ظرف مدت 15 روز، 4 نماینده اعضای حقوقی هیئت مدیره معرفی شوند.

دیگر دستور جلسه مجمع، پیشنهاد هیئت مدیره جهت انتشار 2500 میلیارد ریال اوراق مشارکت برای توسعه محصولات جدید بود که مجمع آن را با اکثریت آرای تصویب و انتشار آن را با رعایت تشریفات قانونی به هیئت مدیره تفویض کرد.