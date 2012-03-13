به گزارش خبرنگار مهر، دروازه‌بان تیم فوتبال استقلال در حاشیه تمرین امروز سه شنبه این تیم با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر شرایط خوبی داریم و تنها به این فکر هستیم که جام حذفی را از آن خود کنیم و هوادارانمان را خوشحال کنیم.

رحمتی در خصوص زمین حافظیه شیراز گفت: متاسفانه بازی در این زمین و نشان دادن آن در سطح بین المللی باعث سرشکستگی فوتبال ما خواهد شد. کاش شرایطی پیش می آمد تا در یک ورزشگاه مناسب تر فینال حذفی را برگزار می کردیم.

وی افزود: متاسفانه فینال ما را خیلی از کشورهای دنیا می بینند و برای ما خیلی زشت است که کشورهایی مثل ژاپن و کره ، زمین ورزشگاه ما را اینچنین ببینند.

دروازه بان ملی پوش سپاهان در ادامه شیرین ترین خاطره خود از سال 90 را قهرمانی با سپاهان و همچنین صعود با این تیم به جمع 8 تیم لیگ قهرمانان و نتایج خوبی که با استقلال کسب کرده است عنوان کرد و در پایان تلخ ترین خاطره خود را درگذشت اسطوره فوتبال ایران و استقلال ناصر حجازی خواند.