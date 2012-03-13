وضعیت بزرگراه ها و معابر شهر زنجان مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه درجلسه ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی، با اشاره به نمازخانه های بین راهی و جایگاه های سوخت ادامه داد: متاسفانه نمازخانه های جایگاه های سوخت استان وضعیت خیلی نامناسبی از لحاظ مسائل بهداشتی دارند با توجه به اینکه نظافت این مکان ها اهمیت ویژه ای دارد.



استاندار زنجان با تاکید بر اینکه نظافت داخل شهر و معابر نیز باید مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: با توجه به بارندگی های اخیر در استان، کلیه معابر و جاده ها نیاز به شستشو دارد.

رئوفی نژاد با توجه به آغاز سفرهای نوروزی باید مدیران دستگاههای ستاد تسهیلات نوروزی نسبت به امنیت و آسایش مردم تلاش مضاعف را در دستور کار خود قرار دهند و این خدمت را اولویت کاری خود قرار دهند.کار اصلی ستاد را در بحث سفر و مسافرین یاد کرد و افزود: امنیت و شادی مسافرها باید در استان تامین شود.

وی، امنیت و سلامت را یکی از مولفه های مهم در سفر عنوان کرد و اظهار داشت: امنیت و سلامت مسافران نه تنها در داخل شهر بلکه باید در بیرون شهر هم برقرار شود و دستگاههای ذیربط تهمیدات لازم را در دستور کار قرار دهند .

استاندار زنجان گفت: امنیت یکی از مولفه های اساسی زندگی سالم است لذا تامین امنیت جان و مال مسافران در ایام نوروز باید مورد توجه قرار بگیرد.

رئوفی نژاد تاکید کرد: باید از ظرفیت ایام نوروز برای معرفی جاذبه های گردشگری استان استفاده شود و استان فقط در شهر زنجان خلاصه نمی شود لذا باید امکانات مورد نیاز مسافران را در همه نقاط استان و حتی روستاها مهیا شود.

وی با اشاره به بازدیدهای انجام شده از محورهای مواصلاتی استان گفت: در برخی از محورها مشکلات موجود رفع نشده بود که این نشان از بی توجهی مسئولان استان است.

استاندار زنجان در ادامه یادآور شد: بسیاری از سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود در پمپ بنزین های واقع در جاده ها، بسیار وضعیت نامناسبی دارند و صاحبان پمپ بنزین های محورهای مواصلاتی استان زنجان باید خدمات مورد نیاز مسافران را تامین کنند.

رئوفی نژاد افزود: فراهم کردن همه نیازهای مسافران نوروزی در نقاط مختلف استان، ضروی است و در این راستا باید عوراضی ها ساماندهی شوند و تنها به فکر درآمدزایی نباشند و به کیفیت و تمیزی محل هم توجه کنند.