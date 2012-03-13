سهم سینمای ایران از آنتن نوروزی سیما

به گزارش خبرنگار مهر، امسال معاونت سیما تدارک گسترده‌ای برای ایام نوروز دیده‌ و تعداد زیادی فیلم‌های سینمایی داخلی و خارجی برای پخش آماده کرده است. البته تعداد فیلم‌هایی که از سینمای ایران برای نوروز انتخاب شده، با توجه به فیلم‌های متنوعی که سال گذشته در اکران سینماها داشتیم، کم است و می‌توان آن را موید سهم اندک سینمای ایران از آنتن نوروزی سیما دانست.

هفته‌نامه سروش وابسته به سازمان صداوسیما در ویژه‌نامه نوروزی خود جدول پخش این فیلم‌ها را منتشر کرده‌است که در این گزارش مروری بر مهمترین این فیلم‌ها خواهیم داشت. البته با توجه به اینکه تاکنون معاونت سیما گزارش رسمی درباره فیلم‌های نوروزی منتشر نکرده‌است، احتمال تغییر همچنان وجود دارد!

شبکه یک/

فیلم سینمایی "ملک سلیمان(ع)" اول فروردین ماه از شبکه یک پخش می‌شود. "ملک سلیمان(ع)" عنوان یک سه گانه سینمایی است که در سال 1389 اولین قسمت از آن به روی پرده سینماهای ایران رفته‌است. این فیلم روایت مقطعی از زندگی حضرت سلیمان است که در آن از فناوری‌های پیشرفته استفاده شده‌است.

"ملک سلیمان(ع)" به نویسندگی و کارگردانی شهریار بحرانی و تهیه‌کنندگی مجتبی فرآورده تهیه شده‌است و در آن امین زندگانی، محمود پاک‌نیت، الهام حمیدی، مهدی فقیه، حسین محجوب، زهرا سعیدی، علیرضا کمالی، جواد طاهری و... بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی "ناسپاس" به کارگردانی حسن هدایت هم دیگر فیلم سینمایی تاریخی-مذهبی سینمای ایران است که پنجم فروردین ماه از شبکه یک روی آنتن می‌رود. این فیلم که روایتی از سال‌های زندگانی حضرت موسی(ع) است داستان عامیل وآشل دو پسرعمو است که می‌خواهند با آنائل ازدواج کنند. وقوع یک رخداد غیر منتظره آرامش و آسایش قبایل و طوایف قوم یهود را بر هم می‌زند.

پوریا پورسرخ، الناز شاکردوست، نیما شاهرخشاهی، لیندا کیانی، محمدعلی ساربان، مجید عبدالعظمی، مجید واشقانی، خسرو دستگیر، بابک والی، زویا خلیل آذر، علی فرود، مونا بیگی، سیروس صابر و لاله کریمی بازیگران "ناسپاس"هستند.

شبکه دو/

این شبکه در ایام نوروز بیشتر فیلم‌های خارجی و تله فیلم‌های ایرانی پخش می‌کند. هنوز خبری از انتخاب تولیدات سینمایی ایرانی برای پخش از این شبکه منتشر نشده‌است.

شبکه سه/

فیلم سینمایی "اخراجی‌ها 3" 29 اسفند ماه از این شبکه پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی مسعود ده‌نمکی ساخته شده و داستان آن درباره حواشی برگزاری یک انتخابات است. در این فیلم رضا رویگری، محمدرضا شریفی‌نیا، اکبر عبدی، امین حیایی و... به ایفای نقش پرداختند.

فیلم سینمایی "شیر و عسل" ساخته آرش معیریان هم دوم فروردین ماه روی آنتن این شبکه می‌رود. این فیلم به تهیه‌کنندگی سیدمحسن وزیری و نویسندگی قربان محمدپور تهیه شده‌است. در این فیلم پوریا پورسرخ، مهران غفوریان، افسانه پاکرو، فتحعلی اویسی، علی صادقی، فلور نظری، مهران رجبی، سیدمحمدرضا وزیری، یوسف صیادی و... بازی کردند.

فیلم سینمایی "آدمکش" هفتم فروردین‌ماه پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی رضا کریمی، تهیه‌کنندگی محمد پوستی و نویسندگی هادی کریمی تهیه شده‌است. در این فیلم بهرام رادان، مهتاب کرامتی، حامد بهداد، افسانه بایگان و ... بازی کردند.

فیلم سینمایی "آدمکش" داستان فردی را به تصویر می‌کشد که یکی از دوستان قدیمی مازیار معافی(روانشناس) بعد از دو سال نزد او می‌رود و از او درخواست می‌کند که نامزدش(رویا) را که به اتهام قتل برادر شوهرش دستگیر شده مجنون و روانی جلوه داده تا دادگاه در مجازات او تخفیف قائل شود.

فیلم سینمایی "نفوذی" هم دهم فروردی ماه روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی مشترک مهدی فیوضی و احمد کاوری و تهیه‌کنندگی جمال شورجه تهیه شده است. در این فیلم امیر جعفری، نسرین مقانلو، سیاوش خیرابی، علیرام نورایی، جمشید هاشم‌پور و...بازی می‌کنند. این فیلم بر اساس خاطره یک آزاده ساخته شده و داستان آن با نگاهی به کتاب "حکایت زمستان" به قلم سعید عاکف نوشته شده است.

شبکه چهار/

فیلم سینمایی "قاعده بازی" به کارگردانی احمدرضا معتمدی تا کنون تنها فیلم سینمایی ایرانی قرار گرفته در کنداکتور نوروزی این شبکه است که هفتم فروردین ماه پخش می‌شود. این فیلم یک کمدی متفاوت در سینمای ایران است و علیرضا خمسه، اکبر عبدی، حمید لولایی، الناز شاکردوست، داریوش ارجمند، سعید پورصمیمی، گوهر خیراندیش و جمشید هاشم‌پور در آن ایفای نقش کرده‌اند.

شبکه تهران/

فیلم سینمایی "توکیو بدون توقف" به کارگردانی سعید عالم‌زاده و تهیه‌کنندگی علی سرتیپی 29 اسفند ماه روی آنتن می‌رود. مهران مدیری، حسن شکوهی، پانته‌آ بهرام و... در این فیلم بازی کردند. این فیلم داستان برادری دیوانه، خواهری معصوم، عمه‌ای عجیب، پسری عاشق و... است.

فیلم سینمایی "پسر آدم، دختر حوا" به کارگردانی رامبد جوان هم اول فروردین ماه روی آنتن شبکه تهران می‌رود. این فیلم با نقش آفرینی مهناز افشار، حامد کمیلی، رامبد جوان، شیلا خداداد، داستان رقابت دو وکیل جوان بر سر تصاحب دفتر کاری که با کلاهبرداری به آنها داده شده است.

جدای از این فهرست فیلم‌هایی هم در حد شنیده‌ها در نوبت پخش در‌ ایام نوروز قرار دارند که مهترین این گزینه‌ها فیلم "ورود آقایان ممنوع" ساخته رامبد جوان است که در حال حاضر در فهرست رزور شبکه تهران قرار دارد.