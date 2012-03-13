شاهد فرار سرمایه گذاران از آق قلا نباشیم

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر بعد از ظهر سه شنبه در جلسه رفع بررسی مشکلات یک شرکت تولیدی در شهرستان افزود: باید با مدیریت درست از بروز مشکلات احتمالی بعدازاحداث صنایع بر اساس قانون جلوگیری شود.

کر ضمن تاکید بر اهمیت حفظ سلامت جامعه و ضرورت پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی گفت: بدون شک استقرار صنایع بزرگ در شهرستان با خود پیامدهای زیست محیطی را به دنبال خواهد داشت ولی آنچه مهم است استانداردهای لازم بهداشتی توسط این صنایع رعایت شود .



فرماندار شهرستان آق قلا در این جلسه اضافه کرد:دستگاه های ذیربط باید نسبت به وظایف خودشان در قبال خطراتی که بهداشت عمومی مردم را در معرض خطر قرار می دهند ، با جدیت خاصی عمل کنند.



جهان شاهی معاون محیط زیست استان گلستان نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات اداره کل محیط زیست استان در برطرف کردن آلودگی شرکت کودپوش گفت: تمامی اقدامات پیشگیرانه جهت برطرف کردن آلودگی شرکت تولید کود آلی صورت گرفته است و این اداره کل نیز آزمایش های لازم بررسی آلایندگی زیست محیطی شرکت را با استقرار آزمایشگاه معین از تهران انجام داده است.



در پایان جلسه تمامی اعضای جلسه به اتفاق دادستان و رئیس دادگستری جهت بازدید میدانی به محل کارخانه تولید کود آلی رفتند و از نزدیک از وسایل نصب شده جهت کاهش آلودگی بازدید کردند.