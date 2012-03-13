کشف 26 تن مواد مخدر در یزد/ افزایش کشفیات کالای قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر امان اللهی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 26 تن انواع موادمخدر کشف شده که این میزان نسبت به سال گذشته از افزایش 40 درصدی برخوردار است.

وی یادآور شد: در این زمینه سه هزار و 786 نفر دستگیر شدند و 24 باند متلاشی شد.

امان اللهی عنوان کرد: در زمینه کشفیات کالای قاچاق نیز امسال با افزایش 57 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بودیم و 783 نفر نیز در این زمینه دستگیر شدند.

وی همچنین عنوان کرد: در سال جاری دو باند سارقان احشام در استان یزد دستگیر شدند که این سارقان به سرقت دو هزار راس دام در یزد، اصفهان و کرمان اعتراف کردند.

وی همچنین یادآور شد: امسال سارقان زنجیره‌ ای مغازه‌های یزد نیز دستگیر شدند و سارقان به 15 فقره سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد همچنین از دستگیری بیش از 12 هزار و 290 تبعه افغانی غیرمجاز در استان یزد خبر داد و افزود: این میزان نسبت به سال گذشته افزایش 36 درصدی داشته است.