امسال تلفات جانی در جاده های زنجان 59 نفر کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی شرفی در مراسم صبحگاه عمومی این نیرو افزود: با تلاش سخت کوشان نیروی انتظامی و همکاری خوب مردمی از نظر امنیتی در سطح استان سالی بدون چالش امنیتی سپری شد.

وی به موفقیت های کسب شده از سوی ناجا در سال جاری اشاره و اظهار کرد: فرماندهی انتظامی استان در بحث پیشگیری از وقوع جرائم موفق عمل کرده که استان زنجان از نظر تعداد وقوع جرائم جزء سه استان امن کشور است.

سرهنگ شرفی با بیان اینکه استان زنجان جزء پنج استان امن کشور از نظر کشف جرایم است با توصیه به شهروندان در خصوص رعایت قانون تصریح کرد: امیدواریم با تداوم همکاری و مشارکت شهروندان در ایام تعطیلات نوروز نیز شاهد کاهش تلفات جاده ای در سطح استان باشیم.

فرمانده انتظامی زنجان با اشاره به اجرای طرح های مختلف در طول سال ادامه داد: در بحث کشف مواد مخدر 56 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته ایم.

شرفی از اقدامات گسترده پلیس در زمینه پیشگیری از حوادث تلخ چهارشنبه آخر سال خبر داد و گفت: نیروی انتظامی با شادی مردم مخالف نبوده بلکه درصدد پیشگیری از بروز حوادث تلخ این روز است و در این زمینه با مخلان نظم و امنیت برابر قانون به شدت برخورد خواهدکرد.

وی با تقدیر از تلاش های صورت گرفته توسط پلیس گفت: پس از پایان این مدت پلیس با برهم زنندگان نظم و امنیت برخورد قانونی خواهد کرد.

فرمانده انتظامی زنجان ، حماسه حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی را تجدید بعیت مردم با آرمان های انقلاب ، اسلام و به ویژه ولایت فقیه بیان کرد و افزود: این روز در تاریخ انقلاب اسلامی ایران نشان از بصیرت بالای مردم انقلابی ایران اسلامی دارد .

شرفی ، با اشاره به حضور دشمن شکن مردم انقلابی در انتخابات و تامین نظم و امنیت مطلوب آن خاطر نشان کرد : برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از عظیم ترین و سنگین ترین ماموریت های پلیس در سال جاری بود که با بینش عظیم و اگاهی مردم و با درایت و مدیریت خوب همکاران به نحو مطلوب برگزار شد.

