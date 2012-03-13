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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

بیرودیان:

90 درصد صنایع گلستان کوچک هستند

90 درصد صنایع گلستان کوچک هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جدید شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان گفت: حدود 90 درصد صنایع مستقر در استان صنایع کوچک است و بر این اساس شرکت شهرکهای صنعتی برنامه هایی را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نیما بیرودیان در مراسم معارفه خود افزود: اشتغال مهمترین دغدغه خدمتگزاران نظام است و یکی از راههای اصلی ایجاد استغال، توجه به صنایع کوچک است.

به گفته وی شرکت شهرک های صنعتی استان تلاش می کند تا با بهره گیری از نیروی انسانی و برقراری تعامل با مجموعه استانداری، نمایندگان مجلس و مدیران دستگاههای عضو شورای هم خانواده و صنعتگران در توسعه بخش صنعت استان گام های جدی بردارد.

وی افزود: استان گلستان دارای 22 شهرک و ناحیه صنعتی با مساحت بیش از یک هزار و 500 هکتار است که بالغ بر 900 طرح صنعتی در شرکت شهرک های صنعتی قرارداد منعقد کرده و از این تعداد بیش از 400 واحد به بهره برداری رسیده است.

کد مطلب 1559302

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