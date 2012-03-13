پژوهشگران محلات باید به بانک ایده برای اداره شهر تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی ایازی در دومین همایش سراسری پژوهشگران محلات با بیان این مطلب اظهار داشت : در پی رویکرد مشارکت جویانه ای که به طور جدی در شهرداری تهران دنبال آن هستیم ، در سال 90 منجر به اجرای طرح مدیر محله و تخصیص اعتبار و ایجاد زیرساخت هایی از جمله ایجاد سرای محلات برای آن شد .

وی افزود: به دنبال این اقدام خانه های متعددی چون سلامت ، قرآن ، کارآفرینی ، مددکاری اجتماعی و هر کدام با کانون های متعدد ایجاد شد که تمامی این اقدامات بستر مناسب برای حضور و مشارکت شهروندان را فراهم کرده است.

ایازی با بیان اینکه یکی از این بسترهای فراهم شده ، حوزه پژوهش است گفت : اقدامات پژوهشگران باید فراتر از جلسات هم اندیشی بوده و در قالب نظرسنجی و پیوست اجتماعی در قالب محلات باشد و در واقع پژوهشگران باید بانک ایده باشند و ایده های خود را به مدیران اجرایی منتقل کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به برخی خواسته های عنوان شده از سوی پژوهشگران محلات گفت : شکل گیری کانون محلات از انتظارات شماست که می توان با راه اندازی آن به عضویت درآمده و فعالیت های پژوهشی را عمق و توسعه دهید تا اقدامات محلی پشتوانه مطالعاتی داشته باشد .

وی با بیان اینکه مشکلاتتان درست است اما همانطور که ما انتظار کار تیمی داریم و انتظارات به جای شما نیز در گروی برخی اقدامات است ، خطاب به پژوهشگران محلات گفت : به دنبال استخدام در شهرداری نیستید و نباشید ، شما مجموعه ای داوطلبانه هستید که باید حقوق مادی و معنوی و مواردی چون بیمه شمادرنظر گرفته و پرداخت شود تا دغدغه هایتان برطرف شود .

ایازی باتاکید بر اینکه ما کار را درقالب مدیریت محله ای می بینیم ادامه داد : مدیر محله به عنوان مدیر اجرایی و هیات امنا به عنوان مرجع قانونگذار هستند و این برگرفته از تجربیات جهانی است ، قانون اساسی هم تاکید بر مشارکت مردمی دارد ، پژوهشگران محلات و مدیریت محلات نمی توانند به طور مستقل و تنها فعالیت کنند و باید باهم پیش روند.