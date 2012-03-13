سینماهای هرمزگان کمکی برای هزینه های جانبی دریافت نمی کنند

احمد حامدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سینما داری در بندرعباس ضرر است، بیان داشت: طی چند سالی که در سینما ستاره جنوب بندرعباس مشغول به فعالیت هستم به جز ضرر، سودی نداشته ام که علت اصلی آن عدم استقبال مردم از سینماهاست.

وی تعداد سینماهای استان را دو سینما ستاره جنوب و ستاره شهر در بندرعباس عنوان کرد و گفت: در بندرعباس مردم رغبتی به تماشای فیلم در سینما ندارند و این عدم استقبال موجب شده درآمد با هزینه های جانبی برق، آب و اجاره بها همخوانی نداشته باشد و همیشه بدهکار باشیم. بدهی برق سینما جنوب 9 میلیون و 500 هزار تومان است که یک میلیون را پرداخت کرده ایم.

حامدی اظهارداشت: متاسفانه توان پرداخت مابقی بدهی را به شرکت برق نداریم از این رو از فرمانداری نامه گرفتم تا شاید بتوانیم مابقی بدهی را تقسیط کنیم.

مدیر سینما ستاره جنوب با بیان اینکه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نمی تواند به تنهایی به سینماها کمک کند، افزود: کسی در این استان به سینماها و سینماداران کمک نمی کند و اگر در این شهر سینما نباشد کسی نمی گوید چراسینما نیست، همانگونه که سینما ستاره شهر چهار ماه به دلیل عدم پرداخت بدهی به شرکت برق تعطیل شد و مسئولان استانی اقدام سریعی برای حل این مشکل نکردند.

حامدی با اشاره به اینکه پرداخت عوارض و مالیات هم دردی بر دردهای سینماداران در بندرعباس اضافه کرده، اضافه کرد: متاسفانه با وجود اینکه سینما به عنوان یک کار فرهنگی محسوب می شود اما هیچگونه تبصره ای که کمک رسان ما باشد وجود ندارد.

هنوز بیلبورد مناسبی برای تبلیغ فیلم نداریم

وی اظهارداشت: یک بیلبورد کوچک در میدان انقلاب شهر به دو سینما اختصاص داده اند که مجبور شده ایم این بیلبورد را به دو قسمت تقسیم کنیم و تبلیغات خود را بر روی آن نصب کنیم که چهره مناسبی برای تبلیغ فیلم در یک شهر تجاری و گردشگری نیست.

حامدی افزود: سال گذشته یک نامه به شهرداری ارسال کردیم اما ترتیب اثری ندادند.

وی بیان داشت: حاضریم شهرداری یک مکان را برای نصب بیلبورد سینما برای ما مشخص کند تا با هزینه خودمان بیلبورد تبلیغاتی تهیه و در آن محل نصب کنیم.

افزایش بلیط سینماهای بندرعباس

مدیر سینما ستاره جنوب افزود: بر اساس بخشنامه جدید نرخ بلیط سینماهای ممتاز کشور شش هزار تومان و سینماهای درجه یک سه هزار تومان خواهد شد، سینماهای ستاره جنوب و ستاره شهر بندرعباس هر دو در رده سینماهای ممتاز قرار می گیرند و اگر بخواهیم بر اساس بخشنامه بلیطها را شش هزار تومان کنیم دیگر کسی به سینما نخواهد آمد و باید سینما را تعطیل کنیم.

وی عنوان کرد: هنوز بخشنامه افزایش نرخ بلیط اعلام نشده ولی در صورت اعلام مجبوریم بلیط سینما ستاره شهر و ستاره جنوب را بر اساس نرخ سینماهای درجه یک تعیین کنیم.