دانشگاه آزاد قهرمان ليگ برتر واترپلو شد

به گزارش خبرنگار" مهر" دور برگشت مسابقه هاي پاياني ليگ برترروز گذشته دراستخر مجموعه ورزشي آزادي برگزار شد و تيم پيكان موفق شد با نتيجه 8 بر 7 مقابل تيم دانشگاه به برتري دست يابد اما در مجموع امتيازات و با توجه به پيروزي 8 بر 6 دانشگاه آزاد مقابل پيكان در مسابقه رفت ، تيم واترپلو دانشگاه آزاد با مجموع امتياز 15 بر 14 بالاتر از پيكان قرار گرفت و عنوان قهرماني مسابقات ليگ برتر كشور درسالجاري را به خود اختصاص داد .

براي تيم دانشگاه آزاد در اين ديدار ويكتور موموت اوكرايني ( دوگل) ، حسين فاضلي ( 3 گل) ، موچه كياني و رضواني گلزني كردند . گلهاي تيم پيكان نيز توسط الكسي شي دف اوكرايني ( 4 گل) ميرمهدي ( 2 گل) و صالح و شب انگيز هر كدام يك گل وارد دروازه تيم دانشگاه آزاد كردند . اين ديدار را محمد هادي بيگ و هوشنگ عابدي قضاوت كردند .

مسابقه رده بندي اين دوره ازمسابقات نيز بين دو تيم پتروشيمي تهران و ذوب آهن اصفهان برگزار شد كه درپايان اين ديدارتيم پتروشيمي با نتيجه 10 بر 9 مقابل ذوب آهن به پيروزي رسيد . با توجه به پيروزي 11 بر 7 پتروشيمي مقابل ذوب آهن در ديدار رفت ، پتروشيمي با مجموع امتياز 21 بر 16 برتري خود را مقابل ذوب آهن تثبيت كرد .

به اين ترتيب و در پايان اين دوره رقابتهاي ليگ برتر واترپلو دانشگاه آزاد به مقام قهرماني دست يافت و تيم هاي پيكان و پتروشيمي عناوين دوم و سوم را بدست آوردند .