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۲۰ بهمن ۱۳۸۳، ۹:۲۱

در پايان دور برگشت فينال واترپلو ؛

دانشگاه آزاد قهرمان ليگ برتر واترپلو شد

تيم واترپلو دانشگاه آزاد اسلامي قهرمان چهاردهمين دوره رقابتهاي ليگ برتر باشگاههاي كشور شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" دور برگشت مسابقه هاي پاياني ليگ برترروز گذشته دراستخر مجموعه ورزشي آزادي برگزار شد و تيم پيكان موفق شد با نتيجه 8 بر 7 مقابل تيم دانشگاه به برتري دست يابد اما در مجموع امتيازات و با توجه به پيروزي 8 بر 6 دانشگاه آزاد مقابل پيكان در مسابقه رفت ، تيم واترپلو دانشگاه آزاد با مجموع امتياز 15 بر 14 بالاتر از پيكان قرار گرفت و عنوان قهرماني مسابقات ليگ برتر كشور درسالجاري را به خود اختصاص داد .

براي تيم دانشگاه آزاد در اين ديدار ويكتور موموت اوكرايني ( دوگل) ، حسين فاضلي ( 3 گل) ، موچه كياني و رضواني گلزني كردند . گلهاي تيم پيكان نيز توسط الكسي شي دف اوكرايني ( 4 گل) ميرمهدي ( 2 گل) و صالح و شب انگيز هر كدام يك گل وارد دروازه تيم دانشگاه آزاد كردند . اين ديدار را محمد هادي بيگ و هوشنگ عابدي قضاوت كردند .
مسابقه رده بندي اين دوره ازمسابقات نيز بين دو تيم پتروشيمي تهران و ذوب آهن اصفهان برگزار شد كه درپايان اين ديدارتيم پتروشيمي با نتيجه 10 بر 9 مقابل ذوب آهن به پيروزي رسيد . با توجه به پيروزي 11 بر 7 پتروشيمي مقابل ذوب آهن در ديدار رفت ، پتروشيمي با مجموع امتياز 21 بر 16 برتري خود را مقابل ذوب آهن تثبيت كرد .
به اين ترتيب و در پايان اين دوره رقابتهاي ليگ برتر واترپلو دانشگاه آزاد به مقام قهرماني دست يافت و تيم هاي پيكان و پتروشيمي عناوين دوم و سوم را بدست آوردند .  

کد مطلب 155932

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