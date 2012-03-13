مراسم استقبال نخستین مسافران نوروزی در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی نقی زاده محجوب ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی، میزبانی شایسته از مسافران نوروزی و تامین نیاز گردشگران را از دیگر اهداف تشکیل ستاد عنوان کرد و افزود: کلیه اقدامات امنیتی، بهداشتی و رفاهی برای استقبال از مسافران نوروزی در استان زنجان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه شماره تماس های 7285054 و 7285055 به صورت 24 ساعته آماده پاسخ گویی به مسائل و مشکلات است از برگزاری جلسات مکرر در خصوص نحوه خدمت رسانی به مسافران نوروزی خبر داد و افزود: تصمیمات مناسبی اتخاذ شده و همه دستگاههای استان در ایام تعطیلات نوروزی خدمات منظم را به مسافران ارائه خواهند داد.

نقی زاده محجوب افزود: همه دستگاه های خدمات رسان از قبیل امداد خودرو، بانک، بیمه، درمانگاه ها، هلال احمر، شهرداری، آموزش و پرورش و اماکن اقامتی برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی آماده باش هستند و لذا استقبال از نخستین مسافر نوروزی ساعت 12 روز دوشنبه در میدان بسیج زنجان خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی زنجان از وجود سه کمپینگ در مجموعه تفریحی گاوازنگ، پارک بانوان و پارک ملت، برای اسکان مسافران نوروزی خبر داد و گفت: دبیرخانه ستاد سفرهای نوروزی به صورت شبانه روزی مشغول خدمت رسانی به مسافران نوروزی و رسیدگی به شکایات مسافران خواهد بود.

نقی زاده تاکید کرد: موزه های استان از ساعت هشت صبح تا هشت عصر در ایام نوروز پذیرای مهمانان نورزی خواهد بود.

وی افزود: در ایام نوروز توزیع اقلام مشخص شده از سوی دستگاههای ذیربط در دستور کار است و این توزیع به صورت هدفمند خواهد بود.

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی زنجان یادآور شد: در ایام نوروز نظارت و بازرسی از امکان و هتلها برای آرامش مسافران در دستور است که قبل از تعطیلات هم این نظارت انجام شده است.