به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که خود را برای برگزاری دیدار فینال بیست و پنجمین دوره رقابتهای جام حذفی آماده می کند بعدازظهر امروز تمریناتش را در ورزشگاه شهید دستگردی پیگیری کرد که طی آن پرویز مظلومی دقایقی را برای بازیکنان صحبت کرد و از آنها خواست با تمام وجود در تمرینات حضور پیدا کنند و تا برگزاری بازی فینال مراقب سلامتی شان باشند.

در این تمرین الونگ که چند روزی غایب بود حضور داشت. ساموئل نیز تنها به تمرینات بدنسازی پرداخت و آندرانیک تیموریان هم با لباس ورزشی کنار زمین حضور داشت. حدود 20 تماشاگر هم تمرین امروز استقلال را از نزدیک تماشا می کردند.

در حاشیه تمرین امروز استقلال خبرنگارانی که در ورزشگاه حضور داشتند از رفتار دوگانه مسئولان استقلال گلایه مند بودند. این خبرنگاران که از روزنامه ها و خبرگزاری ها مختلف بودند براساس توافقی که از قبل صورت گرفته است از جایگاه ویژه تمرین را تماشا کردند اما خبرنگار یکی از روزنامه ها کنار زمین حضور داشت و پس از استقبال پرویز مظلومی از وی، در کنار مدیر روابط عمومی استقلال نظاره گر تمرین بود.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و شاهین بوشهر در فینال بیست و پنجمین دوره رقابتهای جام حذفی ساعت 15 روز پنجشنبه 25 اسفند در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار خواهد شد.