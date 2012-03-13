روزانه 300 هزار نفر توسط تاکسی ها در قزوین جابجا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی مدیران عامل تاکسیرانی منطقه یک کشور ظهر سه شنبه در محل تالار مردم شهرداری قزوین برگزار شد.



در این نشست که مدیران عامل تاکسیرانی استانهای تهران، قزوین، قم، مرکزی و سمنان، مسعود نصرتی شهردار، عباس ظاهری رئیس شورای اسلامی شهر قزوین هم شرکت داشتند در خصوص راهکارهای توسعه و ایمن سازی سفرهای شهری توسط سازمانهای تاکسیرانی و برنامه ریزی برای نوسازی و انتخاب خودروهای جدید بحث و تبادل نظر شد.



جواد صباغان در این نشست اظهارداشت: در حال حاضر در شهر قزوین پنج هزار و 700 دستگاه تاکسی فعالیت می کند که چهار هزار دستگاه آن نارنجی است و یک هزار و 700 دستگاه سواری شخصی نیز برای خدمات رسانی ساماندهی شده است.



وی افزود: شش هزار دستگاه وانت بار نیز در شهر قزوین فعالیت می کند که پنج هزار و 600 دستگاه آن در قالب 22 شرکت ساماندهی شده است که رسیدگی به نیازها و مشکلات آنها به صورت متمرکز انجام می شود.



وی ایجاد سایبان برای ایستگاههای تاکسی را از برنامه های پیش بینی شده در سال آینده دانست و تصریح کرد: تبدیل تاکسی های گردشی به خطی در دستور کار سازمان تاکسیرانی قزوین قرار دارد.



صباغان یادآورشد: در حال حاضر به طور متوسط روزانه 300 هزار نفر در شهر قزوین با تاکسی جابجا می شوند و سفرهای ایمن و راحت را برای شهروندان تامین کرده اند.



این مسئول گفت: به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای تاکسی های گاز سوز در حال حاضر هشت جایگاه CNG تحت نظارت سازمان تاکسی رانی شهر قزوین قرار گرفته که 62 درصد فروش آن به سازمان تعلق می گیرد.



مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر قزوین راه اندازی سالن بدنسازی ویژه رانندگان، برگزاری مسابقات ورزشی، فعالیت های کوهنوردی و راهپیمایی خانوادگی، جشن دانش آموزی و تامین سلامت رانندگان را از برنامه های اجرا شده در این سازمان ذکر کرد.



