به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل کوثری، از رزمندگان سرافراز دوران دفاع مقدس و نماینده مردم تهران در مجلس هشتم، از جمله نامزدهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در تهران است که به دلیل تشابه اسمی با یک کاندید دیگر و تقسیم آرا نتوانست در دور اول به مجلس راه یابد.کوثری در این گفتگو با اشاره به عدم اقبال مردم به ساکتین فتنه و ساکتین انحراف تاکید کرد: یقین داشته باشید که در آینده نیز مردم به وابستگان جریان انحرافی رای نخواهند داد. مشروح گفتگوی پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان با محمد کوثری را در ادامه می خوانید:

* حضور مردم در انتخابات ۱۲ اسفند شگفت انگیز بود این حضور حامل پیامهایی است. جنابعالی چه پیامهایی را دریافت کردید؟



حضور گسترده و چشمگیر مردم واقعاً باعث خوشحالی ملت عزیز ایران و دوست داران ایران شد و همچنین باعث ناامیدی و سرشکستگی دشمنان بیگانه و عناصر خود فروخته ی داخلی شد. مردم ما به دلیل آگاهی، بصیرت و اطلاعات و تحلیل مناسبی که از شرایط دارند، با وجود تمام تحریم ها، جنگ های روانی و فشارهایی که از جانب دشمن اعمال شد، انتخابات را عرصه های برای پاسخگویی به رجزخوانی های دشمن دانستند و با حضور خود به این مهم جامه ی عمل پوشاندند. مردمی که نظامشان را با جان و دل دوست دارند، بارها در تاریخ این نظام در عمل حضور خود را نشان دادند.



انتخابات نمایش قدرت ملت و نظام بود. پیام حضور ملت به بیگانگان این بود که هرچند مشکلات و نارسایی هایی در کشورمان داریم دلیل نمی شود که گوش به فرمان بیگانگان باشیم و در مقابل خباثت های آنان کوتاه بیاییم. پیام ملت برای مسئولین هم همین بود. مسئولان و نمایندگان باید بدانند که مردم حامی نظامند و هیچ گونه کج روی و انحرافی را از خطوط اصیل انقلاب برنمی تابند. هرکس مسئولیتی می پذیرد باید به بهترین نحو انجام دهد و برای پیشرفت و رفع مشکلات مردم امور را مدیریت و برای بهبود آنها تصمیم گیری کند. مردم در این انتخابات نشان دادند که بر سر اصول خود با هیچ کسی تعارف ندارند.



* اکثر مردم در دوره ی اول به شخصیت ها و جریان های سیاسی مشخصی اقبال کردند، به نظر شما خواسته های مردم از انتخاب این افراد و جریان ها چیست؟



خواسته ی مردم در درجه اول حفظ ارزش های الهی، انقلابی و اسلامی نظام است. رفع مشکلاتی همچون پایین آوردن تورم، ایجاد اشتغال، نظارت و کنترل بازار و تعیین معقولانه قیمت ها از خواسته های مردم است.



مردم انتظار دارند چه مجلس و چه دولت، همه ی مسئولین در مقابل استکبار بایستند و به هیچ وجه از حق ملت کوتاه نیایند تا به اهدافی که امام و رهبری برای انقلاب و نظام و کشور تعیین کرده اند برسیم.



* برای دوره دوم انتخابات آیا ممکن است که اتحادی بین اصولگرایان ایجاد شود؟



بهترین حالت این است که شورای جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری بنشینند، صحبت و مشورت کنند و به نتیجه برسند. اگر اصولگرایان به اتحاد برسند، بسیار موثر خواهد بود و باعث تقویت مجلس نهم می شود. اگر هم به وحدت نرسیدند سعی کنند نماینده های یکدیگر را تخریب نکنند و هرکس توانمندی خود را بگوید. جو را به شکلی ایجاد نکنند که مردم احساس کنند نماینده ها برای قدرت یکدیگر را حذف و از دور خارج می کنند. اما به قطع و یقین مردم در دور اول نشان دادند که هیچ اقبالی به ساکتین فتنه و ساکتین انحراف ندارند و یقین داشته باشد که در آینده نیز مردم به وابستگان جریان انحرافی رای نخواهند داد.