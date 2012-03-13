کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب در نمایشگاه بهاره عرضه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی با اشاره به نقش و اهمیت نمایشگاه های بهاره در تنظیم بازار و جلوگیری از نابسامانی قیمتها، گفت: باید با ارزیابی نقاط ضعف و قوت این نمایشگاه، کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب و با کیفیت مطلوب عرضه شود.

وی تأکید کرد: نظارت دقیق بر سیستم توزیع کالا و ارائه خدمات، ایجاد بستر مناسب برای تأمین مایحتاج عمومی، تنظیم و کنترل بازار کالاهای اساسی و رسیدگی دقیق و سریع به شکایت های مردم از اولویت هایی بوده که باید در دستور کار مجریان برگزاری نمایشگاه یاد شده قرار گیرد.

عنابستانی تقویت بازرسی در عرضه کالا به مردم برای کنترل قیمت و جلوگیری از اجحاف به مصرف کننده را ضروری بیان و تصریح کرد: دستگاه های بازرسی و نظارتی باید در این موضوع وارد شده و از اجحاف به مصرف کننده جلوگیری کنند.

چهار هزار شغل در لردگان ایجاد شد

معاون فرماندار شهرستان لردگان از ایجاد چهار هزار و ۴۸۶ شغل جدید در این شهرستان خبرداد.

حیدر همتیان گفت: امسال اشتغال تعهدی شهرستان لردگان، چهار هزار و ۳۱۳ نفر بوده که این میزان ۱۰۴ درصد محقق شده است.

وی از تلاش و همت مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان لردگان در فراهم کردن شرایط ایجاد شغل تقدیر و تأکید کرد: این میزان اشتغال ایجاد شده با همت و هماهنگی اعضای کارگروه اشتغال و بانک های عامل محقق شد.

همتیان افزود: سهم اعتبار مشاغل خانگی شهرستان لردگان ۷۴ میلیارد ریال بوده که تاکنون ۳۵ درصد آن محقق شده است.

وی تصریح کرد: هماهنگی و همکاری دستگاه های متولی اشتغال، برای رفع مشکل بیکاری در شهرستان لردگان اهمیت ویژه ای دارد.

سند چشم انداز توسعه برنامه پنجم در شهرستان فارسان تدوین می شود

فرماندار شهرستان فارسان از تدوین برنامه و سند چشم انداز توسعه پنجم در این شهرستان خبرداد.

بهروز مردانی نژاد گفت: در سند چشم انداز انداز پنج ساله شهرستان فارسان تمامی دستگاه های دولتی برنامه های اجرایی خود را تا سال ۱۳۹۴ تدوین و برای اجرایی شدن در دستور کار قرار می دهند.

وی تأکید کرد: تمامی دستگاه های شهرستانی در قالب فرمتی خاص با هماهنگی ادارات کل استانی خود نسبت به تهیه برش شهرستانی اقدام کنند.

۴۰ هزار اصله نهال در فارسان توزیع شد

معاون فرماندار شهرستان فارسان از توزیع افزون بر ۴۰ هزار اصله نهال در این شهرستان خبرداد.

عبدالحمید فدایی گفت: این نهال ها در سه بخش مرکزی، باباحیدر و جونقان، ادارات و دستگاه های دولتی، دهیاری ها و شهرداری ها توزیع شده اند.



وی تأکید کرد: نهال های یاد شده غیر مثمر بوده اند.



فدایی افزود: نهال های توزیعی در شهرستان فارسان به مناسبت هفته منابع طبیعی توزیع شده اند.

میانگین کلی پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی چهار محال و بختیاری 50 درصد است



مدیرکل دفتر فنی استانداری چهارمحال و بختیاری، میانگین کلی پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی استان را ۵۰ درصد دانست.



مجید نظری گفت: هزار و ۹۷۱ پروژه در قالب ۵۸۷ طرح از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در چهارمحال و بختیاری در حال ساخت و ساز است.



وی تأکید کرد: اعتبار مصوب احداث این پروژه ها هزار و ۵۷۲ میلیارد ریال بوده که تاکنون بیش از ۵۰ درصد آن تخصیص یافته است.



نظری افزود: پروژه های یاد شده در بخش های کشاورزی، صنعتی و فرهنگی در شهرستانهای هفت گانه چهارمحال و بختیاری در حال اجرا هستند.



وی تصریح کرد: احداث کانالهای کشاورزی و زهکشی، اجرای آبیاری تحت فشار، ایجاد زیرساختهای شهرکهای صنعتی و ایجاد مشاغل خانگی از مهم ترین این پروژه ها هستند.