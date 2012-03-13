هیئت قم در لیگ دسته اول تنیس روی میز سوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، با پیروزی هیئت قم برابر غله گلستان در هفته پایانی پینگ پنگ دسته اول کشور، رقابت‌های این فصل برای نماینده تنیس روی میز قم به پایان رسید و این تیم در نهایت با کسب مقام سوم به کار خود پایان داد.



تیم هیئت تنیس روی میز قم در آخرین مسابقه خود از رقابت‌های لیگ دسته اول تنیس روی میز باشگاه‌های کشور مقابل غله گلستان به برتری رسید.



دیدارهای این فصل لیگ دسته اول تنیس روی میز باشگاه های کشور در حالی هفته پایانی خود را پشت سر گذاشت که این پیکارها در رده سنی بزرگسالان با شرکت 6 تیم به شکل دوره‌ای برگزار می‌شود تا تیم‌های برتر مشخص شوند.



رقابت 6 تیم در لیگ دسته اول تنیس روی میز



در حالی که رقابت‌های لیگ دسته اول در حال حاضر در مرحله برگشت خود قرار دارد، تیم هیئت تنیس روی میز استان قم در دیداری حساس از هفته پایانی رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور در مصاف با نماینده گلستان با نتیجه پنج بر سه به برتری رسید تا به مکان سوم جدول رده بندی صعود کند.



تنیس روی میز بازان هیئت قم پیش از این نیز در خانه از سد تیم نفت و گاز گچساران گذشته بودند و این دو پیروزی سبب شد تا از انتهای جدول رده بندی به رده سوم صعود کنند.



در این دیدار حامد نادری،‌ وحید امراء، حسین دژآهنگ و محمد حسینی در ترکیب تیم هیئت تنیس روی میز قم در برابر تیم شرکت غله گلستان به میدان رفتند که تنها حسین دژآهنگ در بخش انفرادی نتیجه را به حریف خود واگذار کرد.



در واقع حامد نادری در این رقابت‌ دو پیروزی کسب کرد و وحید امرا و محمد حسینی نیز یک پیروزی در بخش انفرادی به دست آوردند، ضمن اینکه در بخش دو نفره نیز حسین دژآهنگ و حامد نادری موفق به شکست حریف خود شد.



تیم‌های تنیس روی میز پتروشیمی نوری عسلویه، علیصدر همدان، مناطق نفت خیز جنوب، نفت و گاز گچساران، هیئت قم و شرکت غله گلستان در لیگ دسته اول این فصل تنیس روی میز مردان باشگاه‌های کشور با یکدیگر رقابت کردند.

