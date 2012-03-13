بی اعتمادی فلسطینی ها به صهیونیستها درباره پایبندی به آتش بس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، دولت منتخب فلسطین از توافق آتش بس میان گروههای فلسطینی و رژیم صهیونیستی خبر داد.

"یوسف رزقه" مشاور سیاسی نخست وزیر منتخب فلسطین گفت : آتش بس به طور رسمی اعلام شده است و این موضوعی است که اسرائیل پایبندی خود را به آن اعلام کرده است، اما نگرانی درباره نقض مجدد توافق آتش بس وجود دارد.

وی درباره وجود تضمینهای مصر درباره توقف ترورها از سوی رژیم صهیونیستی افزود: دولت منتخب غزه و گروههای فلسطینی خواستار این تضمینها هستند، اما تضمین های شفاهی دریافت کرده ایم.

از سوی دیگر "خالد البطش" یکی از رهبران جهاد اسلامی فلسطین گفت : آتش بس اعلام شده شامل توقف ترورهای اسرائیل نیز می شود و طرف اسرائیلی به مصر در این باره تضمینهایی داده است.

وی بیان کرد: توافق نامه آتش بس از ساعت یک بامداد امروز به وقت محلی اجرایی شده است و برقراری این آتش بس، دستاوردی برای ملت فلسطین است.

از سوی دیگر برخی مسئولان رژیم صهیونیستی ضمن تایید این موضوع اعلام کردند: فعلا توافقی در این زمینه حاصل شده است، ولی ما وقایع میدانی را دنبال می کنیم به نظر می رسد که اوضاع به سوی آرامش پیش می رود و درگیری ها تمام شده است.

شایان ذکر است در حملات صهیونیستها به نوار غزه که با سوء استفاده از سکوت و انفعال رژیمهای عربی در چند روز گذشته با شدت ادامه داشته، شمار زیادی از غیرنظامیان فلسطینی شهید و زخمی شده اند.