نصب آنتن و دکل مخابراتی بدون مجوز شهرداری غیر قانونی است

به گزاش خبرنگارمهر، مهدی چمران در جریان چهارصد و پنجاهمین جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان این که برخی از دستگاه ها و شرکت ها بدون هرگونه هماهنگی با شهرداری به نصب دکل ها در وسط جاده یا کنار بیمارستان اقدام می کردند گفت :هم اکنون مقرر شده که شهرداری‌ها برای نصب دکل، پروانه و جواز صادر کنند و بدون هماهنگی با شهرداری دکلی نصب نشود.

معصومه ابتکار، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران هم با بیان اینکه پیش از این شورای شهر مصوبه‌ای در این خصوص گذرانده بود، افزود: این مصوبه تاکنون باید عملیاتی می‌شد اما حدود 6-7 ماه بلاتکلیف مانده بود.

ابتکار ادامه داد: این مصوبه از نظر شورای شهر کاملا لازم الاجراست و شهرداری نیز باید از هم اکنون خود را پایبند به اجرای این مصوبه بداند.

