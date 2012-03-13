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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۱

پایگاههای انتقال خون در معرض کاهش ذخایر خون قرار گرفتند

پایگاههای انتقال خون در معرض کاهش ذخایر خون قرار گرفتند

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان انتقال خون ایران گفت: در آستانه سال نو از پایگاههای استانی خبر رسیده است که در معرض کاهش ذخایر خونی قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن منشدی افزود: سردی غیر معمول بسیاری از نقاط کشور از یک سو و نزدیک شدن به تعطیلات نوروز و تمرکز مردم برخرید عید و سفرهای نوروزی از سوی دیگر سبب کاهش ذخایر خونی در پایگاههای سطح کشور شده است.

وی گفت: از هموطنان دعوت می‌شود با تمام مشغله‌ای که روزهای آخر سال و ایام تعطیل دارند اهدای خون را فراموش نکنند و با مراجعه مستمر به پایگاههای فعال انتقال خون طی این روزها به جبران کاهش ذخایر خونی کمک کنند تا در شادترین روزهای سال خانواده بیماران نیازمند خون نگران نجات جان عزیزانشان نباشند.

منشدی با تقدیر و تشکر از تمامی هموطنان نوعدوست و ایثار گر سال نو را پیشاپیش تبریک گفت و سلامتی و توفیق تمام مردم ایران را  از درگاه خداوند خواستار شد و از رسانه‌ها خصوصا شبکه‌های صدا و سیما که طی ایام نوروز برای اطلاع رسانی نقش پر رنگ تری دارند خواست تا در تشویق مردم طی ایام نوروز با سازمان انتقال خون هم صدا شوند.
کد مطلب 1559344

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