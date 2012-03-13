وحید طالبلو در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بازی روز پنجشنبه تیمش مقابل استقلال در فینال جام حذفی گفت: شرایط تیم ما به هیچ عنوان مناسب نیست. واقعا انتظارم از مسئولان استان و شهر بوشهر خیلی بیشتر از این بود و گمان می‌کردم این بازی برای آنها اهمیت زیادی دارد اما به من به جای آن نوعی بی تفاوتی را در شهر بوشهر دیدم، انگار نه انگار که ما به فینال جام حذفی رفته‌ایم.

"بوشهری‌ها فکر می‌کنند بازی روز پنجشنبه ما مقابل استقلال یک بازی معمولی است"، طالبلو با بیان این جمله افزود: متاسفانه هیچ حمایتی طی روزهای گذشته از ما نشده است و حتی در روزهای گذشته زمین تمرین مناسب هم نداشتیم که خود را برای بازی به این مهمی آماده کنیم. این بی اهمیتی تنها در دو حالت ایجاد می‌شود، یا بوشهری‌ها بازی‌هایی چون فینال جام حذفی را بارها تجربه کرده‌اند و یا اینکه تجربه حضور در چنین دیدارهایی را ندارند و اهمیت آن را نمی‌دانند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با شرایطی که تیم شاهین دارد مردم نباید از ما انتظار معجزه داشته باشند اما این دلیلی نمی شود که دست از تلاش برداریم. ما با تمام توان به مصاف استقلال می‌رویم و با اتکا به یکدلی بازیکنان و همت آنها به گونه‌ای عمل می‌کنیم که محبت مردم خوب بوشهر را پاسخ دهیم.

طالبلو ضمن یادآوری اینکه تیم شاهین بوشهر اردوی خوبی را در ترکیه پشت سر گذاشته است، گفت: متاسفانه در اردوی ترکیه نیز درگیر مشکلات مالی بودیم که این مسائل روی روحیه بازیکنان تاثیر منفی گذاشت. آخر بازیکن که نباید به دنبال پول هتل، بلیت پرواز و ... باشد. اینها دور از حرفه‌ای گری است. متاسفانه ما در این فوتبال فقط ادعای حرفه‌ای بودن داریم، شرایط‌‌مان حرفه‌ای نیست و از کمترین امکانات برخورداریم.

دروازه بان تیم شاهین بوشهر استقلال را تیمی بزرگ خواند و گفت: ما انگیزه زیادی برای بازی مقابل استقلال داریم و همین انگیزه باعث می‌شود که نهایت تلاش خود را در دیدار روز پنجشنبه به کار بگیریم اما باور کنید کارمان خیلی سخت است. سرمربی تیم ما طی روزهای گذشته فقط یک جلسه بالای سر تیم بوده است. ایشان برای حل مشکلات مالی تلاش زیادی کرده که تا به امروز به نتیجه نرسیده است.

وی در ادامه اظهار داشت: من در تیم شاهین از کار تدارکات تا مربیگری انجام داده و از هیچ کاری دریغ نکرده‌ام. نه من، بلکه دیگر بازیکنان نیز کم نگذاشته‌اند اما آنهایی که برای ما یک قدم هم برنداشتند نباید از بازیکنان انتظار زیادی داشته باشند. مطمئن باشید اگر مسئولان بوشهر برای ما یک گام بر می‌داشتند ما برای آنها می‌دویدیم اما دریغ از یک گام از سوی آنها!

طالب‌لو به بی‌علاقگی مسئولان استان و شهر بوشهر به تیم شاهین گفت: آنها زیاد اصراری به ماندن تیم شاهین در لیگ برتر، قهرمانی این تیم در جام حذفی و کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا ندارند. احساس می‌کنم آنها دوست دارند تیم به لیگ دسته اول سقوط کند، انگار تیم شاهین بیافتد آنها راحت‌ترند. شاید این تصور را دارند که ایرانجوان بوشهر سال بعد لیگ برتری می‌شود و شاهین بیافتد ایرادی نخواهد داشت. حرفی نیست اما مطمئن باشید ایرانجوان هم به لیگ برتر صعود کند، شرایط به هین شکل خواهد بود.

دروازه بان تیم شاهین بوشهر به علاقه مردم بوشهر نسبت به فوتبال و غنی بودن این استان از نظر منابعی طبیعی اشاره کرد و گفت: باور کنید انگیزه بازیکنان از بین رفته اما با وجود همه مشکلاتی که هست به شیراز می‌رویم تا از حیثیت خود دفاع کنیم. انگیزه‌های شخصی و اینکه یک یادگاری از خود برای بوشهر باقی بگذاریم به مصاف استقلال می‌رویم.

وی با تاکید دوباره براینکه انتظارش از بوشهری‌ها بیش از این بوده است، در خصوص رویارویی با تیم سابقش گفت: شرایط فوتبال همین است، سال‌ها در استقلال بازی کرده‌ام و امروز باید مقابل این تیم بایستم. در بازی روز پنجشنبه با تمام مشکلاتی که داریم سعی خواهیم کرد در 90 دقیقه تمرکز خود را حفظ کرده و برای کسب نتیجه بهترین بازی خود را انجام دهیم.

طالبلو در خاتمه تصریح کرد: در تیم ما بازیکن بومی و غیربومی حضور دارند. شاید این تصور به وجود آید که چون من بازیکن غیربومی استان بوشهر هستم این حرف‌ها را می‌زنم. شما می تواند از بازیکنان و مربیان بومی ما سئوال کنید. اگر آنها حرف‌های مرا تایید نکردند، من اظهارات‌شان را می‌پذیرم.

تیم‌های فوتبال شاهین بوشهر و استقلال تهران از ساعت 15 روز پنجشنبه 25 اسفندماه در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزارکننده دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور هستند.