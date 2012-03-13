دستگاه قضایی با متخلفان چهارشنبه آخر سال برخورد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اکبر بیگلری عنوان کرد: مجموعه قضایی استان همدان در راستای انجام تکالیف شرعی و قانونی خود در برقراری نظم و امنیت و آرامش عمومی با هر نوع رفتار و حرکات نامتعارف و استفاده از مواد محترقه که موجب سلب آرامش و نظم و امنیت عمومی شود، برخورد می کند.

حجت الاسلام بیگلری اضافه کرد: تمامی ضابطان قضایی باید با بهره گیری از ظرفیت های موجود طبق مقررات نسبت به شناسایی و دستگیری افراد سود جو که زمینه بی نظمی و رعب و وحشت و ایجاد خسارت به اموال عمومی را شخصی را فراهم می کنند، اقدام کنند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف و ناهنجاری موارد را به ضابطان قضایی و مراجع انتظامی گزارش دهند .

پایگاه‌های فوریتهای پزشکی همدان آماده باش هستند

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی همدان نیز گفت: با توجه به امکان بروز حادثه، از امروز سه شنبه بعد ازظهر پایگاه های مرکز مدیریت و فوریتهای پزشکی در همدان در حالت آماده باش هستند.

اکبر غیاث اظهار داشت: در چهارشنبه سوری سال گذشته در استان همدان 60 مورد مصدوم از حوادث برجای ماند که از این تعداد 11 مورد خراشیدگی بوده است.

وی با بیان اینکه از 60 نفر مصدوم چهارشنبه سوری در سال گذشته، 24 مورد سوختگی بوده، اضافه کرد: 18 مورد پارگی و بریدگی، دو مورد شکستگی و 10 مورد بستری نیز گزارش شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی همدان افزود: برای سرعت عمل در انجام کارها هماهنگی‌های لازم با نیروی انتظامی، هلال احمر و دستگاه های مربوطه در استان همدان انجام شده است.