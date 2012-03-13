میر ابراهیم صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهروندان البرز از دست فروشان خرید نکنند.



وی ادامه داد: اکثر دست فروشان یک عده از افراد سودجو هستند که اکثراً بومی کرج نیستند و از شهرهای اطراف به کرج می آیند.



رئیس مجمع امور صنفی شهرستان کرج افزود: یکی از علت های که نباید از دست فروشان خرید کرد این است که دست فروشان اکثراً جنس های بنجل و زده دار خود را به قیمت ارزان و کمتر از مغازه ها به فروش می رسانند.



صدیق گفت: اکثر دست فروشان در سطح شهر به صورت گردشی فعالیت می کنند و اگر جنس فروخته شده ای هم مشکلی داشته باشد دیگر فرد خریدار نمی تواند آن را برگرداند.



رئیس مجمع امور صنفی شهرستان کرج اظهار داشت: به اندازه کافی واحد صنفی در استان البرز وجود دارد بنابراین شهروندان می توانند از این واحدهایی که دارای پروانه هستند خرید کنند.

