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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

صدیق در گفتگو با مهر:

شهروندان البرز از دست فروشان خرید نکنند

شهروندان البرز از دست فروشان خرید نکنند

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس مجمع امور صنفی شهرستان کرج گفت: شهروندان البرز از دست فروشان خرید نکنند.

میر ابراهیم صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهروندان البرز از دست فروشان خرید نکنند.

وی ادامه داد: اکثر دست فروشان یک عده از افراد سودجو هستند که اکثراً بومی کرج نیستند و از شهرهای اطراف به کرج می آیند.

رئیس مجمع امور صنفی شهرستان کرج افزود: یکی از علت های که نباید از دست فروشان خرید کرد این است که دست فروشان اکثراً جنس های بنجل و زده دار خود را به قیمت ارزان و کمتر از مغازه ها به فروش می رسانند.

صدیق گفت: اکثر دست فروشان در سطح شهر به صورت گردشی فعالیت می کنند و اگر جنس فروخته شده ای هم مشکلی داشته باشد دیگر فرد خریدار نمی تواند آن را برگرداند.

رئیس مجمع امور صنفی شهرستان کرج اظهار داشت: به اندازه کافی واحد صنفی در استان البرز وجود دارد بنابراین شهروندان می توانند از این واحدهایی که دارای پروانه هستند خرید کنند.  
 

کد مطلب 1559350

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