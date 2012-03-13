رشد 16 درصدی طلاق در لرستان/ زنگ هشدار به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شریعت نژاد ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی استان لرستان اظهار داشت: کارگروه فرهنگی استان تاکنون برنامه های مختلفی را در دستور کار قرار داده ولی عملکرد این کارگروه به رغم همه فعالیتها همچنان رضایتبخش نیست.

وی با تاکید بر اینکه در این راستا باید موضوعات مهم اجتماعی و فرهنگی لرستان با اولویت بندی در دستور کار کارگروه قرار گیرد، افزود: مسئله رشد طلاق در استان لرستان یکی از مباحثی است که باید کارگروه فرهنگی اجتماعی به طور جدی به آن ورود پیدا کند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر توجه بیشتر به این معضل ادامه داد: نباید رشد طلاق در استان سرسری گرفته شود.

شریعت نژاد با بیان اینکه امسال نرخ طلاق در لرستان 16 درصد افزایش پیدا کرده است، یادآور شد: این میزان رشد پدیده طلاق در استان یک زنگ خطر جدی محسوب می شود.

وی خواستار ورود کارگروه فرهنگی به این موضوع شد و گفت: در این راستا دستگاههای فرهنگی، دانشگاههای استان و آموزش و پرورش باید طرحها و پیشنهادات خود را در کارگروه مطرح کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان استحکام خانواده را عاملی در راستای کاهش طلاق و فرو پاشی زندگی زوجین در جامعه برشمرد و بیان داشت: پیداکردن علل و عوامل فروپاشی خانواده در کاهش طلاق و استحکام خانواده می تواند نقش بسیار موثری داشته باشد.

وی عنوان کرد: لازم است همه دستگاههای ذیربط با توجه به محورهای اصلی مشاوره های قبل و بعد از ازدواج، پژوهش پیرامون آسیب شناسی خانواده و اتخاذ تدابیر لازم این آسیب اجتماعی را در سطح استان به حداقل برسانند.

مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری لرستان و مشاور استاندار در امور زنان نیز در این جلسه با تایید رشد طلاق در استان اظهار داشت: در این راستا آسیب شناسی مسائل خانواده ها و همچنین ارائه آموزشهای لازم در دستور کار این دفتر قرار گرفته است.

روح انگیز جهان افروز با تاکید بر اینکه اولویت نخست برنامه های دفتر امور بانوان استانداری پرداختن به مسئله طلاق است، افزود: در این راستا امسال دو مرکز مشاوره در سطح استان راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: ارائه مشاوره های قبل از ازدواج و طلاق، برگزاری دوره های آموزشی مهارت های زندگی و مشاوره خانواده از جمله خدمات این مراکز بوده است.

مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری لرستان و مشاور استاندار در امور زنان با تاکید بر ضرورت ارائه آموزشهای لازم به خانواده برای پشیگیری از پدیده طلاق، یادآور شد: مطابق بررسی های انجام شده عمده طلاق ها در استان در 5 سال نخست زندگی مشترک رخ می دهد.