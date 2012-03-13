رانندگان تاکسی در آموزش حقوق شهروندی مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی مدیران عامل تاکسیرانی منطقه یک کشور ظهر سه شنبه در محل تالار مردم شهرداری قزوین برگزار شد.



در این نشست که مدیران عامل تاکسی رانی استانهای تهران، قزوین، قم، مرکز و سمنان، مسعود نصرتی شهردار، عباس ظاهری رئیس شورای اسلامی شهر قزوین هم شرکت داشتند در خصوص راهکارهای توسعه و ایمن سازی سفرهای شهری توسط سازمانهای تاکسیرانی و برنامه ریزی برای نوسازی و انتخاب خودروهای جدید بحث و تبادل نظر شد.



مسعود نصرتی در این نشست گفت: اتحاد خوب شهرداری و شورای اسلامی شهر قزوین موجب شده تا شهر نه با تفکر یک گروه مجری بلکه با سیاست گذاری جمعی اداره شود که این کار دستاوردهای خوبی داشته است.



شهردار قزوین تصریح کرد: با حفظ حرمتهای قانونی و چارچوب های تعریف شده و با تحمل همه ناملایمات و سختی ها این اتحاد موجب شده که توسعه شهری روند خوبی پیدا کند و طرح ها در حداقل زمان به نتیجه برسد که این اتحاد به مدیران استانی نیز گسترش یافته است.



این مسئول بیان کرد: باذ حمایت استاندار قزوین و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران استانی کار جمعی و گروهی تمرین شده و روند فعالیتها روز به روز بهتر شده و مردم از فواید آن برخوردار شده اند که این تجربه می تواند در اختیار سایر استانها قرار گیرد.



ارائه پیشنهاد آموزش حقوق شهروندی با کمک رانندگان تاکسی



شهردار قزوین با بیان اهمیت آموزش حقوق شهروندی یادآورشد: فعالیت حدود هفت هزار تاکسی شخصی ساماندهی شده با جابجایی روزانه 300 هزار نفر یک فرصت بسیار مناسب برای ارتباط با شهروندانی است که می تواند در توسعه شهری مشارکت بیشتری کنند.



نصرتی بیان کرد: اگر بتوانیم رانندگان تاکسی را در زمینه حقوق شهروندی آموزش دهیم و از آنها بخواهیم آموخته های خود را به صدها مسافر منتقل کنند به رسالت مهم اطلاع رسانی و آموزشی خود در بخش فرهنگ سازی عمل کرده ایم.



وی افزود: اگر رانندگان تاکسی آموزش ندیده باشندبه مدیریت شهری آسیب می زنند و هزینه زیادی را به مدیران شهری تحمیل می کنند.



این مسئول اظهارداشت: با کمک رانندگان می توانیم ضمن کاهش بار روانی ناشی از مشکلات شهری و طولانی شدن پروژه ها، مزایای اجرای طرح های عمران شهری را از طریق رانندگان تاکسی به مردممنتقل کنیم و آنها را با درآمدهای پایدار شهرداری، نقش مردم در توسعه شهری، راههای مشارکت، کارهای انجام شده بیشتر آشنا کنیم.



وی گفت: سرانه شهروندی در قزوین یک میلیون تومان و چند شهر 300 هزار تومان است و بودجه شهری نیز چهار برابر برخی شهرهاست اما در حالی که برخی از شهرها تا 40 درصد درآمد پایدار دارند، میزان درآمد پایدار قزوین به یک درصد می رسد که نیازمند اطلاع رسانی است.



نصرتی یادآورشد: متاسفانه تاکنون از ظرفیت خوب رانندگان در قزوین استفاده نشده که امیدواریم با کمک رانندگان تاکسی به توسعه شهری کمک موثری شود.

