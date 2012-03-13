به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، از آمادگی کامل این استان برای استقبال از مهمانان نوروزی خبر داد و گفت: برای این امر بیش از 91 برنامه مختلف تدارک دیده شده که تا پایان تعطیلات نوروزی به اجرا درخواهد آمد.

جلیل رحیمی گفت: آماده سازی سفره هفت سین در محوطه های تاریخی طاق بستان و بیستون، معبد آناهیتا ، تکایای معاون الملک و بیگلربیگی، مسجد عماد الدوله و میدان حضرت امام(ره) (فرودگاه) از جمله این برنامه ها است.

وی افزود: همچنین از طریق رسانه های جمعی از کلیه مردم کشور دعوت به عمل آمده تا در ایام تعطیلات نوروزی به کرمانشاه سفر کنند، ضمن آنکه پنج دستگاه اطلاع رسانی نیز در بیستون، طاقبستان، تکایای بیگلربیگی و معاون الملک درنظر گرفته شده تا در ایام تعطیلات اطلاعات لازم را به مسافران نوروزی ارائه دهند.

کالاهای مورد نیاز مردم به وفور در کرمانشاه موجود است

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: کالاهای مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال به وفور در استان موجود است و کمبودی در این خصوص نداریم.

محسن رستمی افزود: این برنامه ها در قالب پنج محور تدوین و به اجرا در آمده است.

وی از برپایی نمایشگاه های فروش بهاره بعنوان یکی از برنامه ها نام برد و افزود: نمایشگاه های فروش بهاره در قالب بیش از هزار غرفه در تمام شهرستانهای استان برپا شده و دراین نمایشگاه ها کالاهای مورد نیاز مردم 10 تا 15 درصد ارزان تر از قیمت بازار عرضه شده است.

رستمی توزیع کالاهای اساسی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن و شکر را از دیگر برنامه ها برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 680 تن مرغ منجمد با قیمت کیلویی 3050 تومان عرضه شده است. گوشت قرمز گرم نیز با قیمت حدود 14 هزار تومان توزیع شده و توزیع گوشت قرمز منجمد با کیلویی 9200 تومان هم شروع شده است. برنج تایلندی و هندی و روغن خوراکی نیز با قیمت پایین تر از بازار توزیع شده است.

وی از توزیع سیب و پرتقال بعنوان دیگر محور تنظیم بازار نام برد و افزود: هزار تن سیب با قیمت کیلویی 1500 تومان و دو هزار تن پرتقال با قیمت کیلویی 1200 تومان تدارک دیده شده که توزیع می شود.

فرهنگ قرآنی را باید در جامعه گسترش دهیم

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: بایستی اولویت شورای فرهنگ عمومی گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه باشد به نحوی که بتوانیم فرهنگ قرآنی را به فرهنگ عمومی جامعه منتقل کنیم.

آیت الله مصطفی علما در نشست شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه گفت: جامعه ای که در آن مردم و بخصوص جوانان آن با قرآن انس داشته باشند و دستورات خداوند در قرآن را اطاعت کنند از تمام آسیبهای اجتماعی ایمن خواهد بود چرا که راه سعادت و نجات واقعی بشر در همین قرآن است.

وی افزود: فرهنگ قرآنی ماندگار است و از آنجا که مطابق با فطرت و خواسته های واقعی انسان است علاوه بر اینکه موجب تعالی انسان و جامعه خواهد بود بلکه به سرعت از جامعه ای به جامعه ای دیگر انتقال و گسترش می یابد.

وی در آخرین نشست شورای فرهنگ عمومی استان در سال 90 افزود: خوشحالیم که آخرین نشست این شورا در سال 90 با نام قرآن به اتمام رسید و انشالله شاهد رشد این فرهنگ متعالی در جامعه باشیم.

ضرورت رشته در اولویت جذب هیاتهای علمی باشد

معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه ای مشترک با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: در جذب هیئت علمی اولویت و ضرورت رشته در نظر گرفته شود.

محمد علی محققی افزود: در مراکز آموزشی وزارت بهداشت نسبت استاد به دانشجو یک به 10 است در حالیکه در سایر دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد و فنی حرفه ای این نسبت بیشتر است.

وی تاکید کرد: دانشگاههای علوم پزشکی در مورد جذب استاد بایستی اولویت و ضرورت رشته را در نظر داشته باشند چون برخی رشته ها را می توان به صورت غیرجذب به خدمت گرفت و جذب را به رشته های تخصصی اختصاص داد.

محققی گفت: دانشگاه کرمانشاه در دوران جنگ و بمبارانها تعطیل نشد و نشان داد دانشگاهی است که برای رفع مشکلات بهداشتی درمانی تلاش می کند و روند خوبی داشته است.

انهدام 200 هزار نسخه سی دی غیر مجاز در کرمانشاه

رئیس اداره امور سینمایی و سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از امحاء بیش از 200 هزار نسخه سی دی غیر مجاز خبر داد .

پژمان خسروی پور گفت: این تعداد سی دی و دی وی دی توسط عوامل انتظامی در سطح استان کرمانشاه کشف گردیده است و مراحل بررسی و اعلام نظر آن توسط واحد سینمایی و سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه انجام و در محاکم محترم قضایی در خصوص اینگونه محصولات اعلام رای شده است.

وی با اشاره به نقش منفی تکثیر و توزیع سی دی های غیر مجاز به اشکال مختلف در جامعه گفت: یقینا کپی و توزیع سی دی های غیر مجاز حتی سی دی هایی که از محصولات داخلی کپی برداری می شود ضررهای فراوانی بدنبال دارد و تنها آسیبهای آن متوجه مسائل فرهنگی نمی شود بلکه این موضوع صدمات جبان ناپذیری بر حوزه سینمای ایران خواهد داشت .

