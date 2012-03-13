بانوان ورزشکار شهرری تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم ظهر سه شنبه در سالن ورزشی انور برگزار و برنامه های نمایشی ژیمناستیک، اسکیت، رزمی، دارت، شطرنج و ایروبیک توسط بانوان ورزشکار اجرا شد.

در این جشنواره در سال جاری و در مسابقات لیگ دسته اول هندبال کشور، تیم شهرری موفق به کسب جواز در لیگ برتر سال 91 شد که اتفاق ارزشمندی برای ورزش بانوان به شمار می آید.

قهرمانی تیم بدمینتون شهرری در رقابتهای دسته دوم در استان تهران و راهیابی به لیگ یک استان و چندین عنوان قهرمانی در رشته های انفرادی از دیگر عناوین موفقیت آمیز بانوان ورزشکار شهرستان ری است.

محبوبه سیانکی معاون ورزش بانوان شهرری در حاشیه این مراسم گفت: در حال حاضر ورزش بانوان شهرری از اوضاع خوبی برخوردار و زمینه برای ورزش بانوان مهیاست و شهروندان می توانند از امکانات موجود به شکل مطلوب استفاده کنند.