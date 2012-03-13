راه، زیرساخت اصلی سفر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در مراسم مانور بدون حادثه افزود: جاده ها به عوان یک اصل مهم در سفر مورد تاکید است و در ایام نوروز و سفرهای نوروزی راه به عنوان یک عامل و بحث مهم و تاثیرگذار مطرح است.

استاندار زنجان تاکید کرد: در فرهنگ ایرانیان سفر در ایام تعطیلات نوروزی بسیار مرسوم است و هر ساله این رسم را به بهترین شکل برگزار می کنند.

وی گفت: برای مسافر باید مسیر و راه ا منیت لازم را داشته باشند و در محلی که عبور می کنند و اتراق می کنند کلیه امکانات مهیا باشد.

استاندار زنجان در ادامه یادآور شد: راهها باید از امنیت قابل قبولی برخودار باشند تا مسافر هیچ گونه واهمه ای نسبت به راه نداشته باشند و به سلامتی تعطیلات نورزی را سپری کند .

رئوفی نژاد افزود: مدیران دستگاههای ستاد تسهیلات نوروزری باید نسبت به تعمیر کف جاده ها، گاردیلها، چراغ ها، پر کردن چاله های جاده، عملیات لازم را انجام دهند لذا امنیت جاده ها سلامت مسافران را به دنبال دارد.

وی گفت: باید نصب کنترل هوشمند جاده ای استان تا سال 91 توسط مدیریت بحران تمام شود و لذا این کنترل هوشمند باید در مکانهایی نصب شود که پر تردد و حادثه خیز است .

استاندار زنجان ادامه داد: تلخ ترین حوادث و سوانح جاده ای به دلیل عدم زیر ساختهای لازم و بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی رخ می دهد.

رئوفی نژاد گفت: ایمنی جاده های مواصلاتی استان باید در طول سال مورد توجه قرار گیرد لذا توجه به این امر مشکلات و سوانح را کاهش می دهد .