آخرين تحولات انتخاباتي عراق (50)

خبر ) 434) علاوي دوست دارد در دولت آينده هم نخست وزير باقي بماند



اياد علاوي نخست وزير موقت عراق كه با توجه به آخرين نتايج شمارش آراي انتخابات فاصله بسيار زيادي با ليست ائتلاف عراق يكپارچه پيدا كرده است براي اينكه بتواند همچنان در راس قدرت باقي بماند تلاشهاي زيادي را براي تحقق هدف خود آغاز كرده است.



به نوشته يك روزنامه بحريني ، اياد علاوي نخست وزير دولت موقت رشته تحركاتي را با برخي از نيروهاي سياسي شركت كننده در انتخابات و نيز مخالفان آن آغاز كرده است كه هدف از آن بوجود آوردن ائتلاف هايي در درون پارلمان آينده است .

علاوي مي خواهد با اين ائتلاف ها براي خود دوسوم آراي مجلس ملي آينده را تضمين كند زيرا اين درصد براي انتخاب پست هاي كليدي رياست جمهوري ونخست وزيري لازم است .

شايان ذكر است هيات عالي اجرايي انتخابات عراق از پيشتار بودن ليست ائتلاف عراق يكپارچه كه مورد مرجعيت است خبر داده است .

با توجه به اين فاصله زياد ميان ليست ائتلاف عراق يكپارچه و ليست العراقيه به نظر مي رسد ائتلاف عراق يكپارچه بتواند اكثريت را در پارلمان آينده به خود اختصاص دهد.

برخي اخبار از احتمال ائتلاف ليست ائتلاف عراق يكپارچه با فراكسيون اكراد حكايت مي كند كه البته برخي منابع مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق از گروههاي مهم تشكيل دهنده اين ائتلاف، اين خبر را تكذيب نكرده اند.

ابراهيم جعفري معاون رئيس جمهور موقت عراق و از شخصيت هاي برجسته ليست ائتلاف عراق يكپارچه درباره اينكه آيا اياد علاوي نخست وزير خواهد ماند به روزنامه تلگراف گفته بود : دموكراسي حكم مي كند كسي كه ماموريتش به اتمام رسيده، آن را ترك كند. همچنين احترام به راي دهندگان حكم مي كند علاوي ديگر نخست وزير نباشد.



خبر 435) تاييد سلامت انتخابات از سوي شبكه ناظران عراقي

ناظران عراقي گفتند هر چند اخباري مبني بر عمليات تهديد و ارعاب در صدها مركز راي گيري بدست ما رسيده است و مدارك اثبات آن هم وجود دارد و بويژه هزاران تن در نزديك موصل به علت اين تهديدها نتوانستند در انتخابات شركت كنند، اما اين مساله مانع از برگزاري انتخاباتي سالم نشد.

در بيانيه شبكه اطلاعاتي انتخابات عراق معروف به " عين" كه يك سازمان مستقل است و با حمايت سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپايي و طرف هاي ديگر شكل گرفت، آمده است : برغم مشكلاتي كه مي توانيم آنها را به علت شرايط فعلي عراق ناچيز قلمداد كنيم هيچ خللي در عمليات انتخابات بر اساس كمترين حد معيارهاي بين المللي روي نداده است .

با وجودي كه خشونت ها مانع حضور ناظران خارجي براي نظارت بر انتخابات شد، اما شبكه ناظران عراقي اعلام كرده است : بيش از هشت هزار ناظر در روز انتخابات در 80 درصد مراكز راي گيري كه تعدادشان بيش از پنج هزار مركز راي گيري است، مستقر بودند.

اين شبكه در آماري كه اعلام كرده است حالت هاي رعب و وحشت در 15 درصد مراكز راي گيري وجود داشته است



خبر 436) شش نامزد براي نخست وزيري دولت آينده عراق



منابعي در ليست اياد علاوي نخست وزير موقت عراق موسوم به ليست " العراقيه " از وجود شش نامزد براي پست نخست وزيري دولت آينده عراق پرده برداشتند.

اين منابع اعلام كردند اين نامزدهاي سرشناس، عادل عبدالمهدي (وزير دارايي دولت موقت عراق )، ابراهيم جعفري ( معاون رئيس جمهور موقت)، جلال طالباني (رئيس اتحاديه ميهني كردستان) ، حسين شهرستاني ( دانشمند هسته اي )، اياد علاوي ( نخست وزير موقت كنوني) و احمد چلبي (رئيس حزب كنگره ملي عراق ) هستند .

اين منابع افزودند: ليست ائتلاف عراق يكپارچه اصرار دارد كه نخست وزير دولت آينده عراق از ميان نامزدهاي معرفي شده از سوي اين ليست انتخاب شود و بحث وجدل آغاز شده است .

حزب الدعوه كه يك سوم اعضاي ليست ائتلاف عراق يكپارچه را تشكيل مي دهد ابراهيم جعفري را براي نخست وزيري نامزد كرده است در حالي كه مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق بر نامزدي عادل عبدالمهدي اصرار مي ورزد، اما مرجعيت تمايل دارد نخست وزيري دولت آينده به حسين شهرستاني دانشمند هسته اي واگذار شود .

به گفته اين منابع، شانس چلبي براي نخست وزيري به علت وجود اختلافات زياد درميان محافل سياسي و مردمي ضعيف است اما حزب الدعوه و الفضيله كه رياست آن را شيخ محمد علي اليعقوبي برعهده دارد چلبي را بر عبدالمهدي و شهرستاني در صورت كنار نهادن ابراهيم جعفري، ترجيح مي دهد.

اما اكراد اصرار دارند يكي از 2 پست نخست وزيري يا رياست جمهوري دولت آينده را تصاحب كنند تا جايي كه مسعود بارزاني نامزدي جلال طالباني رئيس اتحاديه ميهني كردستان را براي نخست وزيري يا رياست جمهوري اعلام كرد كه اين نامزدي از سوي حزب كمونيست عراق هم مورد حمايت قرار گرفته است .

اما شيعيان با رياست جمهوري طالباني در صورتي كه وي از نامزدي يكي از شخصيت هاي شيعه براي نخست وزيري حمايت كند، مخالفت نخواهند كرد.



خبر 437) نگراني مقامات آمريكا از تشكيل دولت متاثر از اسلام در عراق



دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا در گفت وگو با شبكه اي.بي.سي ضمن ابراز نگراني خود از اين مساله كه دولت جديد عراق ممكن است متاثر ازاسلام باشد پيش بيني كرد كه انتخاب سيستمي كه بازتابي ازحكومت ايران باشد، يك اشتباه وحشتناك خواهد بود .

رامسفلد با اشاره به اين مطلب كه كسي نمي داند آموزش نيروهاي امنيتي عراق چقدر بطول خواهد انجاميد از پيش بيني تحليلگران كه معتقد هستند اين امر حداقل 2 سال به طول خواهد انجاميد انتقاد كرد .

وي همچنين با اشاره به موانعي كه بر سر راه مساله مذكور قرار دارد، گفت : يكي از چند عامل، رفتار ايران و سوريه و ميزان مفيد بودن و غيرمفيد بودن آنان است .

وزيردفاع آمريكا خاطر نشان كرد : آموزش نيروهاي عراقي قبل و بعد ازآنكه آنها توانايي مقابله با ايران را داشته باشند، براي مثال اگر ايران تصميم بگيرد كه با آنها دوباره وارد جنگ شود، به زمان نياز دارد .



خبر 438) زيباري انتخابات را شكست تروريسم و طرفداران صدام دانست

هوشيار زيباري وزير امور خارجه موقت عراق با تاكيد بر اينكه دولت آينده عراق رويكرد برقراري روابط حسنه با كشورهاي همسايه را در پيش خواهد گرفت، برگزاري انتخابات سراسري اخير در اين كشور را شكستي براي تروريسم و گروههاي تروريستي توصيف كرد.



وي درباره ماهيت چالش هايي كه عراق از نظر ديپلماتيك پيش از انتخابات با آن مواجه بود، گفت : استقلال درتصميم گيري و بازگرداندن مجدد عراق به صحنه بين المللي و عربي يكي از مهمترين اين چالش ها بود.



وي افزود : عراق از همسايگان انتظار دارد واقعيت جديدي را كه انتخابات مهم و سرنوشت ساز اخير بوجود آورد درك كنند، اين كشورها بايد به ملت عراق براي موفقيت عمليات سياسي كمك كنند ودر امور داخلي عراق دخالت نكنند. ما از آنها انتظار داريم كه واقعيت جديدي كه انتخابات مهم و سرنوشت ساز در تاريخ عراق بوجود آورد، درك كنند.

خبر 439) ثبات عراق به حضور اهل سنت در عمليات سياسي بستگي دارد

هوشيار زيباري بر ضرورت مشاركت اهل سنت عراق در عمليات سياسي ودولت آينده اين كشورتاكيد كرده است.

وزير امور خارجه دولت موقت عراق درباره مشاركت اهل سنت در دولت آينده تاكيد كرد: سني ها هم در دولت آينده سهم خواهند داشت و وسايل متعددي براي تضمين مشاركت آنها وجود دارد .

زيباري گفت : اهل سنت يكي از گروه هاي اساسي و مهم جامعه عراق هستند و ثبات اوضاع عراق بدون مشاركت واقعي آنها ميسر نيست و قطعا براي آنها زمينه مشاركت در دولت و تركيب حكومت جديد و عمليات تدوين قانون اساسي وجود دارد و چندين راه براي تضمين مشاركت آنها در اين گام هاي مهم وجود دارد.



خبر 440) موفقيت پاچه چي در متقاعد كردن تحريم كنندگان انتخابات به مشاركت در تدوين قانون اساسي دايمي

هرچند برخي احزاب سني عراق به بهانه هاي غير قابل توجيه شركت در انتخابات را تحريم كردند، اما عدنان پاچه چي از رهبران برجسته سني مذهب با تلاش هاي خود توانست 15 حزب و تشكل مخالف انتخابات را به شركت در تدوين قانون اساسي دايمي عراق متقاعد كند.

يك مسئول در تجمع دمكرات هاي مستقل، اعلام كرد: عدنان پاچه چي رئيس اين تجمع موفق شده است 15 حزب و جنبش مخالف انتخابات را به مشاركت در تدوين قانون اساسي دايمي عراق متقاعد كند كه از جمله اين احزاب مي توان به حزب اسلامي عراق به رهبري محسن عبدالحميد، جريان ملي عربي، حركت سوسياليست عربي و حزب ملي دمكراتيك ، جنبش ملي گراهاي دمكراتيك عرب و دفتر جواد خالصي و جنبش افسران و روشنفكران عراقي و جنبش متحدين دمكراتيك اشاره كرد.



