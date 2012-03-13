بیشترین پروژه های عمرانی خراسان رضوی متعلق به راه و ترابری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن واحدی ظهر سه شنبه در جلسه شورای فنی استان اظهارکرد: در چهارمین دوره بازدید عالیه پروژه های استان که از اوایل بهمن ماه آغاز شد از دو هزار و 80 پروژه با اعتباری بالغ بر 372 میلیاد تومان بازدید به عمل آمد.

وی افزود: بعد از اداره کل راه و ترابری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی با 309 پروژه و 27 میلیارد تومان اعتبار و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با 241 پروژه و 29 میلیارد تومان بیشترین پروژه را در سطح استان داشته اند.

وی افزود: بیشترین پیشرفت فیزیکی در پروژه ها مربوط به آب و فاضلاب روستایی با 92.6 درصد، آب و فاضلاب خراسان با 65.5 درصد و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با 59.15 درصد بوده است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: شهرستان های چناران با 63 درصد، خواف با 62 درصد و باخرز با 57 درصد بیشترین پیشرفت فیزیکی پروژه ها را در شهرستان ها داشته اند.

واحدی تصریح کرد: 5.8 درصد از پروژه ها خاتمه یافته، 85 درصد در حال اجرا، 6.24 درصد عقب تر از برنامه و 2.65 درصد پروژه های استان شروع نشده است.

وی بیان کرد: به لحاظ کیفی پنج درصد پروژه های استان عالی، 68 درصد خوب، 18 درصد متوسط ارزیابی شده است.