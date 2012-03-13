مبلغان به قرآن و حدیث در منابر استناد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد زادهوش ظهر سه شنبه در همایش علمی کاربردی بشیران جوان که در محل دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: استفاده از شیوه‌های جذاب برای جلب نظر مخاطب و بهره گیری از شعر و خاطره به تنهایی کافی نیست و باید محوریت سخنرانی‌ها در منابر بر اساس قرآن و روایات باشد.



وی اضافه کرد: علاوه بر اعزام صدها مبلغ در قالب طرح بشیران جوان از قم مبلغان زیادی هم از دیگر نقاط کشور در این طرح حضور دارند و در ایام نوروز به تبلیغ می پردازند.



معاون فرهنگی - تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی از اعزام 2 هزار مبلغ خبر داد و گفت: خمیرمایه اصلی منابر و سخنرانی‌های ما باید قرآن و روایات باشد.



وی تاکید کرد: در صورتی تبلیغ ما موفق خواهد بود و پیش می رود که بر محوریت این دو ثقل به یادگار مانده از نبی مکرم اسلام(ص) باشد.



حجت الاسلام زادهوش از برگزاری 26 دوره تربیت مربی کودک و نوجوان در طول 30 سال گذشته از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم خبر داد.



وی با تاکید بر لزوم انس با قرآن از سوی طلاب بیان داشت: طلبه‌ ای که با قرآن و حدیث انس نداشته باشد نمی تواند در تبلیغ خود چندان موفق باشد.



معاون فرهنگی - تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان اینکه حوزه‌های ما باید مبلغ پرور شود تصریح کرد: مبلغان باید با قرآن و حدیث انس داشته باشند حتی اگر حافظ همه قرآن و یا بخشی از آن نیستند ولی بتوانند در سخنرانی‌های خود به آنها استناد کنند.

