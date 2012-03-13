تهیه اولین سند آمایش کشور در خراسان رضوی در خور توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قائمی ظهر سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی سال 90 گفت: از آنجا که این سند بایستی به عنوان سند فرابخشی، سرلوحه کار تمامی دستگاه های استان قرار گیرد، شورای ملی آمایش نباید تصویب آن را به تعویق بیاندازد.

وی افزود: تمرکز زدایی تخصیص بودجه ها به صورت ملی و واگذاری تصمیمات آن به استان ها به عنوان یکی از رویکردهای اساسی در دولت مد نظر است.

وی بیان کرد: رسیدن به نتایج مطلوب این سیاست نیازمند کار جدی و برنامه محور شوراهای برنامه ریزی استان هاست.

وی ضمن مطلوب ارزیابی کردن فعالیت شورای برنامه ریزی خراسان رضوی، توجه ویژه به طرح های شهرستان ها در کنار برنامه ریزی های کلان استانی را از ویژگی های درخور توجه این شورا دانست.