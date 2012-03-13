سیلوار کر میاردیت فرار کرد/ افزایش احتمال جنگ میان جوبا و قبایل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه سودانی از تشدید اختلافات میان "جوبا" و قبیله "لونویر" و احتمال شروع جنگ میان طرفین خبر دادند.

این منابع بیان کردند : واحدهای امنیتی وابسته به ریاست جمهوری سودان جنوبی "سیلوا کر میاردیت" رئیس جمهوری سودان جنوبی را از بیم کشته شدن وی در استان جانقلی با یک هواپیمای نظامی فراری داده اند.

منابع فوق بیان کردند: علت فرار رئیس جمهوری سودان جنوبی از استان جانقلی تشدید اختلافات میان وی با رهبران قبیله لونویر و تهدیدهای "داک کویس" فرمانده "ارتش سفید" این قبیله عنوان شده است.

از سوی دیگر داک کویس گفت : ما برای رویارویی با حملات ارتش علیه قبیله که به بهانه جمع آوری سلاح صورت می گیرد کاملا آماده ایم .



وی ضمن هشدار به جوبا درباره حمله به قبیله لونویر افزود: ما به سیلوا کر گفته ایم که 126 لندکروز، 31 دستگاه تانک و هفتاد هزار سرباز آماده جنگ در اختیار داریم.

فرمانده ارتش سفید متعلق به قبیله لونویر بیان کرد: به رئیس جمهوری سودان جنوبی گفته ایم که اگر جانقلی را ترک نکند خورشید فردا را نخواهد دید.

وی اظهار داشت : واحدهای امنیتی ریاست جمهوری سودان جنوبی تهدیدهای ما را جدی گرفته و سریعا سیالوا کر میاردیت را از استان جانقلی با یک هواپیمای نظامی خارج کردند.

از سودان جنوبی همچنین خبر می رسد که یک بیماری ناشناخته جان 23 سرباز در منطقه "واریاک" را گرفته است.این نظامیان جمعی تیپ "جبریل تانگ" هستند.

از سوی دیگر یکی از رهبران قبیله نویر موسوم به کنجور النویر ضمن تاکید بر تحویل ندادن سلاح به ارتش جوبا اعلام کرد: روزهای سیلوا کر به پایان رسیده است.